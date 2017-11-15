مصدر الصورة AFP Image caption بعض الجرار التي تعود للعصر الحجري الحديث كان يحمل زخرفات للعنب

أعلن علماء العثور على أقدم دليل على صناعة النبيذ من العنب في جرار من الفخار يعود تاريخها إلى 8000 عام.

وعُثر على الجرار الخزفية والتي تحتوي على بقايا من مكونات النبيذ في موقعين جنوبي تبليسي عاصمة جورجيا، حسبما أفاد الباحثون.

وكان بعض هذه الجرار يحمل صورا لعناقيد من العنب وأخرى لرجل يرقص.

وكان أقدم دليل على صناعة النبيذ اكتشف سابقا في أوان فخارية يعود تاريخها إلى نحو 7000 عام وعُثر عليها شمال غربي إيران.

ونُشر الاكتشاف الأحدث في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS).

وقال البروفيسور ستيفن باتيوك، كبير الباحثين في جامعة تورنتو والذي شارك في إعداد البحث الأحدث: "نعتقد أن هذا هو أقدم دليل على تمركز الزراعة الواسعة للعنب في منطقة أوراسيا خصيصا لإنتاج النبيذ."

وأضاف: "النبيذ هو محور الحضارة كما نعرفها في الغرب، كدواء ووسيلة لتشجيع التفاعل الاجتماعي ومادة لتغيير المزاج وسلعة ذات قيمة عالية، وقد أصبح النبيذ محور اهتمام المعتقدات الدينية، والأدوية الصيدلانية والمأكولات والاقتصادات والمجتمع (ككل) في الشرق الأدنى القديم."

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طرق تقليدية

ويقول الباحثون إن الجرار الفخارية اكتشفت في قريتي " غاداكريلي غورا" و"شولافيريس غورا" اللتين يعود تاريخهما إلى العصر الحجري الحديث ويقعان على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي تبليسي.

واكتشفت بقايا المواد الكيميائية الدالة على النبيذ في ثمان من هذه الجرار أقدمها يعود تاريخه إلى نحو عام 5980 قبل الميلاد.

ويقول ديفيد لوردكيبانيدز، مدير المتحف الوطني في جورجيا والذي ساعد في الإشراف على البحث، إن جرارا ضخمة تُعرف باسم "يوفيسري" وتشبه الجرار القديمة لا تزال تُستخدم في جورجيا في صناعة النبيذ.

وقال البروفيسور باتيوك إن النبيذ على الأرجح كان يُصنع بنفس طريقة جرار "يوفيسري" التقليدية "حيث يُطحن العنب، وتُخمر الفاكهة والجذور والبذور معا."

وكان أقدم دليل في السابق لصناعة النبيذ من العنب قد اكتشف في جبال "زاغروس" في إيرن ويعود تاريخه إلى ما بين 5400 إلى 5000 عام قبل الميلاد.

وعثر داخل كهف في أرمينيا عام 2011 على جرار لعصر وتخمير النبيذ يعود تاريخها إلى نحو 6000 عام.

ويُعتقد أن أقدم نبيذ في العالم من غير العنب كان عبارة عن شراب كحولي مُخمر مصنوع من الأرز والعسل والفاكهة واكتشف في الصين ويعود تاريخه إلى نحو 7000 عام قبل الميلاد.