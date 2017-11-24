مصدر الصورة Reuters Image caption نشر دبلوماسيون صورا تظهر أعمال حفر في كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح على مواقع التواصل الاجتماعي

من المرجح أن كوريا الشمالية تحفر خندقا في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع جارتها الجنوبية بعد أيام من محاولة جندي هارب عبور الحدود.

ونشر دبلوماسي أمريكي في كوريا الجنوبية، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تظهر بعض العمال أثناء حفر خندق في هذه المنطقة.

وفتحت القوات الكورية الشمالية النار على الجندي الهارب من نقطة حدودية في المنطقة منزوعة السلاح.

ومنحت كوريا الجنوبية ميداليات لجنودها الذين ساعدوا في إنقاذ الجندي الهارب الذي أصيب بجروح جراء إطلاق النار عليه.

ونشر مارك كنابر، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في سيول، على حسابه على تويتر، صورا بعد زيارة قام بها لموقع الحادث.

وقال دبلوماسي آخر، كان في زيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح، لوكالة أنباء رويترز إنه رأى عددا من العمال يحفرون خندقا في المنطقة.

وكان جندي في جيش كوريا الشمالية قد قاد سيارة بسرعة عالية في اتجاه الحدود مع كوريا الجنوبية ثم انطلق من السيارة ليبدأ الركد في نفس الاتجاه، ويتمكن من القفز داخل الحدود الكورية الجنوبية.

واستمر عدد من جنود كوريا الشمالية في مطاردة الجندي الهارب وإطلاق النار في اتجاه زميلهم الهارب ليصاب بجروح بالغة.

ونشرت الأمم المتحدة مقطع فيديو يصور مشهد هروب الجندي ومطاردته، والذي ظهر فيه أن الجندي كان بإمكانه العبور إلى كوريا الجنوبية بالسيارة لكن عطلا مفاجئا حل بها.

وأظهرت الصور أيضا سياجا وأوتاد خرسانية، وحواجز من أنواع مختلفة، ما يرجح أنها التقطت في مكان أشبه بحدود بين بلدين في حالة حرب.

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها 250 كيلو مترا، إجراءات تأمين وتحصينات مكثفة، لكن المنطقة الأمنية المشتركة هي المكان الوحيد الذي يواجه فيه الجنود بعضهم البعض.

وتقع المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بالقرب من قرية بانمونغوم التي تمثل أحد أهم الوجهات السياحية للكوريين الجنوبيين.