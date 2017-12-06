الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الترشح لولاية جديدة العام المقبل
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيرشح نفسه لولاية أخرى في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وأعلن بوتين عن قراره هذا في خطاب أمام العمال في مصنع للسيارات في مدينة فولغا في نيجني نوفغورود.
وقال "سأقدم ترشيحي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية".
ومازال بوتين في السلطة منذ عام 2000، باعتباره رئيسا للبلاد، أو رئيس وزراء. وإذا فاز في انتخابات مارس/آذار فسوف يحق له البقاء في السلطة حتى 2024.
وكانت كسنيا سوبتشاك، الصحفية في التلفزيون الروسي، قد قالت إنها سترشح نفسها في الانتخابات، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال فوز بوتين بسهولة.
وقد منع زعيم المعارضة الرئيسي في روسيا، أليكسي نافالني، رسميا من الترشح، لأنه أدين بالاختلاس، وهي تهمة يقول إن دافعها سياسي.
ويحظى بوتين بشعبية لدى كثير من الروس، الذين يرون فيه زعيما قويا استعاد وضع روسيا دوليا، بالتدخل العسكري في الحرب الأهلية في سوريا، وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
لكن منتقديه يتهمونه بتسهيل الفساد، وضم القرم بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى تنديد دولي.
فلاديمير بوتين: من الجاسوسية إلى الرئاسة
- ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (المعروفة الآن ببطرسبورغ)؛
- درس القانون والتحق بالاستخبارات الروسية (كي جي بي) بعد انتهاء دراسته الجامعية؛
- عمل جاسوسا في ألمانيا الشرقية الشيوعية، وتولى بعض زملائه في تلك الفترة في كي جي بي مناصب مرموقة في عهده فيما بعد؛
- في التسعينيات من القرن الماضي، عمل كبير مساعدي عمدة بطرسبورغ، أناتولي سوبتشاك، الذي علمه القانون في السابق؛
- وفي 1997 دخل الكرملين في عهد بوريس يلتسين، رئيسا للإدارة الاتحادية للأمن، التي حلت محل كي جي بي، ثم رئيسا للوزراء؛
- في ليلة رأس السنة في 1999، تخلى يلتسين عن السلطة وعينه رئيسا بالنيابة؛
- وفي 2000 فاز بسهولة بالانتخابات الرئاسية؛