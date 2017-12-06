مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption بوتين أعلن قراره في خطاب له في مصنع للسيارات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيرشح نفسه لولاية أخرى في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وأعلن بوتين عن قراره هذا في خطاب أمام العمال في مصنع للسيارات في مدينة فولغا في نيجني نوفغورود.

وقال "سأقدم ترشيحي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية".

ومازال بوتين في السلطة منذ عام 2000، باعتباره رئيسا للبلاد، أو رئيس وزراء. وإذا فاز في انتخابات مارس/آذار فسوف يحق له البقاء في السلطة حتى 2024.

وكانت كسنيا سوبتشاك، الصحفية في التلفزيون الروسي، قد قالت إنها سترشح نفسها في الانتخابات، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال فوز بوتين بسهولة.

وقد منع زعيم المعارضة الرئيسي في روسيا، أليكسي نافالني، رسميا من الترشح، لأنه أدين بالاختلاس، وهي تهمة يقول إن دافعها سياسي.

ويحظى بوتين بشعبية لدى كثير من الروس، الذين يرون فيه زعيما قويا استعاد وضع روسيا دوليا، بالتدخل العسكري في الحرب الأهلية في سوريا، وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

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لكن منتقديه يتهمونه بتسهيل الفساد، وضم القرم بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى تنديد دولي.

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