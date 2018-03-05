تنظيم الدولة الإسلامية يبث صورا "لمقتل جنود أمريكيين في كمين بالنيجر"

مصدر الصورة AFP Image caption تصريحات أرملة الجندي أثارت جدلا في الولايات المتحدة

بث تنظيم الدولة الإسلامية صور فيديو يزعم أنها لكمين نصبه عناصره في النيجر وقتل فيه أربعة جنود أمريكيين، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا يعرف لماذا تأخر التنظيم في بث هذه الصور التي نشرت عبر تطبيق التراسل الفوري تلغرام.

ويحتوي الفيديو على صور يبدو أنها أخذت بواسطة كاميرا كانت مثبتة على خوذة أحد الجنود.

وتوحي الصور بأن الهجوم نفذه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد أثار مقتل هؤلاء الجنود جدلا في الولايات المتحدة، بعدما كشفت زوجة أحد القتلى أن الرئيس، دونالد ترامب، جعلها تبكي في مكالمة هاتفية قال فيها للمرأة "زوجك كان يعرف خطورة وظيفته".

وفند ترامب بعدها تصريحات أرملة الجندي، واصفا كلامها بأنها "ملفق".

ما الذي يظهر في الفيديو؟

يبدأ الشريط الدعائي بصور ثابتة ومبايعة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الساحل لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

تأسست جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من فصائل متشددة في منطقة غربي أفريقيا في مارس/ آذار 2017، كانت منضوية تحت لواء تنظيم القاعدة.

وأفادت تقارير بانضمام هذه الفصائل إلى تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضي، ولكن التنظيم لم يعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر صور الفيديو عددا من المسلحين يجرون في الصحراء، صوب الكمين، حسب قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي.

ثم يظهر الجنود متراجعين على متن مركبة بيضاء مستعملين قنابل دخان ملون للتغطية.

وبعد قطع في الشريط يظهر الجنود الأمريكيون أمام مركبة أخرى، أحدهم يسوق واثنان يمشيان على جانبي المركبة ويطلقان النار على المهاجمين فيما يبدو.

ثم يسقط أحد الجنود أرضا، ويحاول الجندي الذي يحمل كاميرا على خوذته أن يرفعه.

ويقفز السائق من المركبة للمساعدة في سحب الجندي الملقى على الأرض، ثم يهرب مع الجندي الذي يحمل الكاميرا.

ثم يسقط الجندي الذي يحمل الكاميرا أرضا، وينتهي التسجيل بالمسلحين واقفين مصوبين أسلحتهم لرأسه.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ديفيد جونسون أحد الجنود الأمريكيين القتلى في النيجر

لماذا الجدل؟

ثار جدل في وسائل الإعلام الأمريكية بعدما تحدث ترامب هاتفيا مع زوجة الجندي القتيل ديفيد جونسون.

سمعت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، فريدريكا ويلسون، المكالمة الهاتفية وهي في طريقها للمشاركة في تشييع جنازة الجندي، الذي تعرفه شخصيا، وقالت إن الرئيس تردد في ذكر اسم القتيل.

ونفى ترامب أنه نسي اسم جونسون في المكالمة الهاتفية، وقال إنه تحدث دون تردد، وأن "حواره مع الأرملة كان جيدا".

ولم يعثر على جثة جونسون إلا بعد يومين من الحادث، بينما عثر على جثث الجنود الآخرين في اليوم نفسه.

لماذا ينتشر جنود أمريكيون في النيجر؟

أرسلت الولايات المتحدة 800 من قواتها إلى النيجر بهدف تدريب القوات المحلية ودعم مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وهذه أول مرة يقتل فيها جنود أمريكيون في النيجر.