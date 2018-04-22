فنانون يشاركون في حفل عيد الميلاد الـ 92 لاليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

مصدر الصورة PA Image caption ضيوف الحفل تتوسطهم ملكة بريطانيا

احتفلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الثاني والتسعين في حفل بقاعة ألبرت الملكية جنوبي لندن، حضره عدد كبير من النجوم.

وأحيا الحفل فنانون ومشاهير، من بينهم المغنية الأسترالية كايلي مينوغ والمغنيان البريطانيان كريغ دايفد وستنغ والمطرب الجاميكي شاغي.

وبدأ المغني البريطاني، سير توم جونز، الحفل بعرض رافقه نقر على الطبل يسمى "دهوول"، وهو نوع من الموسيقى الهندية.

وقبل نهاية الحفل، صعد الأمير تشارلز، ولي العهد، على المسرح وقاد الجماهير بهتافات "هيب هيب هوري" لتهنئة والدته بعيد ميلادها.

كما تحدث الأمير هاري بصفته الجديدة كرئيس صندوق الكومنولث الخيري الذي يحمل اسم الملكة، مقدما للجماهير المطرب دونل مانغينا، المتسابق الشاب في برنامج "ذا فويس".

مصدر الصورة PA Image caption المغني البريطاني، السير توم جونز، يقدم في الحفل عرضا مصحوبا بنقر على الطبل يسمى "دهوول" أدته فرقة هندية

مصدر الصورة Reuters Image caption المغنية الأسترالية كايلي مينوغ واحدة من المطربين الأوائل الذين صعدوا على خشبة المسرح

كان من بين الحضور إلى جانب الأمير تشارلز زوجته كاميلا دوقة كورنوول، والأمير ويليامز دوق كامبريدج والأمير هاري آخرون من الأسرة المالكة.

كما حضرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيرزا ماي، الحفل وزعماء عالميون آخرون.

مصدر الصورة EPA Image caption الملكة أليزابيث أوصت بأن يتولى الأمير تشارلز رئاسة الكومنولث

وأقيم الحفل في نهاية الأسبوع الذي استضافت فيه بريطانيا 53 دولة مشاركة في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث.

مصدر الصورة PA Image caption ميغان ماركل والأمير هاري، اللذان يتوقع زواجهما خلال أقل من شهر، بديا كأنهما اتفقا على ارتداء ملابس متناسقة

مصدر الصورة PA Image caption المطربان شاغي وستنغ

وقدم الموسيقي الجاميكي شاغي والمطرب البريطاني ستنغ أغنيتهما المستوحاة من موسيقى الريغي "لا تجعلني أنتظر" التي حظيت بشهرة كبيرة العام الجاري.

وقدم النائب السابق في البرلمان عن حزب العمال السابق، إد بولز، عرضا بآلة الأوكلال، التي تشبه غيتارا صغيرا، برفقة المذيع فرانك سكينر والكوميدي هاري هيلز.

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وقدمت عروض أخرى، من بينها عرض لمجموعة "ليديسميث بلاك مامبازو" الجنوب أفريقية، وعرض لنجمة إسيكس آن ماري، بينما أهدى المغني البريطاني كريج دافيد الضيوف مجموعة من أغانيه، منها "سيفن دايز".