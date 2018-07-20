مصدر الصورة AFP Image caption الحافلة التي وقع فيها حادث الطعن تقف على حافة الطريق

جُرح 14 شخصا، اثنان منهم في حالة حرجة، في هجوم بسكين على ركاب داخل حافلة في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا، بحسب تقارير وسائل إعلام ألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لصحيفة بيلد إنه لم يقتل أي شخص في الهجوم، وإن المنطقة المحيطة بمحطة الباص التي وقع فيها الحادث قد طوقت بالكامل.

ونقلت صحيفة ليوبيكه ناكريكتين عن أحد شهود العيان قوله "إن أحد الضحايا كان قد منح مقعده لسيدة عجوز عندما طعنه المهاجم في صدره".

وأضافت الصحيفة أنه قيل إن المهاجم "في الثلاثينيات من العمر وهو في الحبس الآن".

وكانت شرطة ولاية شلسفج هولشتاين، التي تقع فيها مدينة لوبيك، قالت في وقت سابق إن عملية أمنية كبرى تتواصل في منطقة الحادث.

وأضافت في صفحتها على موقع تويتر "ثمة انتشار كبير للشرطة حاليا في لوبيك".

وأوضحت "نحن نُقيم الوضع وسنعطي المزيد من التفاصيل لاحقا".

مصدر الصورة AFP Image caption الشرطة الألمانية تطوق موقع الحادث وتمنع الدخول إليه

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