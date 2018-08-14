اوماروسا : متسابقة تلفزيون الواقع التي عينها ترامب في البيت الأبيض

مصدر الصورة Getty Images Image caption أماروسا تحضر الأسبوع الخيري للعبة الغولغ وتركب "قطار الروح". 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

اقيلت أوماروسا نيومان (مواليد أوهايو، 1974) من منصبها في مكتب الاتصالات في البيت الأبيض. وكانت إحدى المشاركات في برنامج على قناة الواقع ( رياليتي شو) الأمريكية التي كانت مملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تنافست في برنامج (بيغ برازر) للمشاهير ووصلت إلى مرحلة الخمس الأخيرة.

قُتل والدها عندما كانت في السابعة من عمرها، حصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة الإذاعية عام 1996 من جامعة سنترال ستيت في مقاطعة أوهايو.

ثم انتقلت إلى واشنطن وحصلت على الماجستير في الاتصالات، لكنها لم تنتهِ من الدكتوراه رغم أنها قطعت شوطا فيه.

وفي عام 1990، في فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عملت في مكتب نائب الرئيس آل غور، لكنها صرحت لاحقاً، أنهم يرمون بالموظفين إلى النار في إشارة منها إلى صعوبة العمل في البيت الأبيض.

وكانت قد أقيلت من عدة مناصب شغلتها في البيت الأبيض بسبب عدم أهليتها للوظائف التي كانت توكل إليها.

قالت عنها مديرة مكتب آل غور السابقة، ماري مارغريت :" أوماروسا كانت أسوأ توظيف قمنا به على الإطلاق ". ونُقلت بعدها إلى وزارة التجارة، فأقيلت من هناك أيضاً، فقد قالت عنها شيريل شافيرز، التي كانت تشغل آنذاك منصب وكيل وزارة الإدارة لشؤون التكنولوجيا، " لم تكن أوماروسا مؤهلة بل ومزعجة، لذا قمت بإقالتها".

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مصدر الصورة Getty Images Image caption أماروسا نيومان والممثل مايكل دونكان أثناء حفل توزيع جوائز "فورد هوديي" السنوي الثامن في مركز ماندالاي باي في 28 لاس فيغاس. أغسطس/آب 2010

خلال المؤتمر القومي للحزب الجمهوري في يوليو/ تموز 2016 ، أعلنت أوماروسا أنه تم تعيينها مديرة للتواصل الأفريقي الأمريكي لحملة دونالد ترامب الرئاسية.

وقالت في سبتمبر/ أيلول 2016 ، في مقابلة مع فرونت لاين بعد فوز ترامب بوقت قصير: "على كل منتقد ومشكك أن ينحني للرئيس ترامب".

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أعلنت تعيينها من قبل الرئيس دونالد ترامب في منصب مساعد الرئيس ومديرة الاتصالات في مكتب الاتصالات العام.

وغرد ترامب على صفحته في تويتر معلقاً على طردها من منصبها: "إنه لعمل جيد أن يقوم الجنرال جون كيلي بطرد هذه الكلبة".

وكانت نيومان قد سجلت سرا عدة محادثات هاتفية، وهو ما يتعارض مع سياسة العمل مع البيت الأبيض.

مصدر الصورة Getty Images Image caption "آنهينغد" ، كتاب من تأليف أماروسا نيومان معروض للبيع في بوليتيكس و بروس في واشنطن. 14 اغسطس/آب 2018.

وقد كشفت عن تسجيلين لوسائل الإعلام أحدهما لجون كيلي وهو يطردها من وظيفتها والآخر للرئيس دونالد ترامب وهو يعبر عن استيائه من طرد كيلي لها دون علمه.

بينما قالت نيومان إنها فعلت ذلك "لتحمي نفسها، فالجميع في البيت الأبيض يغيرون أقوالهم في اليوم التالي".

"كنت أرغب بالاحتفاظ بمثل هذا النوع من الوثائق لمثل هذا اليوم الذي أجد نفسي فيه متهمة ومشكوك بمصداقيتي، أو عندما ينكرون أنهم تحدثوا بلغة احتقار للسود ، بينما تكون هكذا تسجيلات دليلا على ما تحدثوا به".

وأضافت : "في اللحظة التي بدأنا نتحدث فيها عن الشريط الذي استخدموا فيه لغة احتقار تجاه الأمريكيين السود ، فوجئت أنه لم يشك أحداً في ما قاله، وفي الحقيقة عملوا طويلا في محاولة لكتمان وإخفاء ذلك الشريط".

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