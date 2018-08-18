بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

18 أغسطس/ آب 2018

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، حضر بوتين حفل زفاف كنايسل متجاه الجدل الدائر بشأن دعوته

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، التي تعرضت لانتقادات لدعوتها له.

وقدم بوتين هدايا لكنايسل ثم راقصها في الحفل الذي أقيم في مقاطعة ستيريا النمساوية.

واتهم سياسيون معارضون كنايسل بتقويض سياسة الاتحاد الأوروبي بدعوتها للرئيس الروسي.

وقد توقف بوتين في النمسا في طريقه إلى ألمانيا حيث سيجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتزوجت كنايسل، 53 عاما، رجل الأعمال فولفغانج ميلينغر، في احتفال في بلدة غامليتس الصغيرة قرب الحدود مع سلوفينيا.

وقد وصل بوتين إلى الحفل حاملا باقة زهور إلى العروس، وبرفقة فرقة من المغنيين القوقاز، الذين قدموا فقرات غنائية لضيوف الحفل.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، رجل الأعمال ميلينغر يحمل عروسته كنايسل وزيرة الخارجية النمساوية

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، قوله إن بوتين أهدى كنايسل لوحة تصور حياة قروية ومعصرة زيت عتيقة فضلا عن سماور (الذي يستخدم لإعداد الشاي في روسيا).

وأضاف بيسكوف أن بوتين ألقى خطابا في الحفل بالألمانية وشرب نخب العروسين.

وكانت كنايسل، وهي أكاديمية مستقلة، اُختيرت لمنصب وزيرة الخارجية من حزب الحرية اليمني المتطرف، الشريك في التحالف الحاكم في البلاد.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قال الناطق باسم بوتين إن ضيوف الحفل اعجبوا بأداء فرقة الكورال القوقازية

وقد وجهت الدعوة لبوتين لحضور الزفاف خلال زيارة قام بها إلى النمسا في وقت سابق هذا العام.

وتشهد وسائل الإعلام النمساوية جدلا ساخنا بشأن مشاركة الرئيس الروسي في حفل زفاف كنايسل منذ الإعلان عن دعوته هذا الأسبوع.

وكان أعضاء في حزب الخضر النمساوي من بين المنتقدين الذين طالبوا الوزيرة بالاستقالة بسبب هذه الدعوة.

واشتكى بعض السياسيين من التكاليف المحتملة التي ستقع على كاهل دافعي الضرائب النمساويين جراء زيادة الإجراءات الأمنية أثناء الزيارة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، كنايسل تحاول أن ترقص على الطريقة القوقازية

وقد أجرى الرئيس الروسي محادثات غير رسمية مع المستشارة الألمانية بعد وصوله إلى ألمانيا السبت تناولت عددا من القضايا الثنائية بين البلدين.

وتواجه ألمانيا ضغوطا أمريكية لوقف مشروع مد أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم 2" التي ستنقل الغاز إليها من روسيا.