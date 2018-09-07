الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة "انتحر"

مصدر الصورة Getty Images Image caption بحسب الشرطة الإثيوبية، فإن سيمغنيو "استخدم سلاحه الناري الخاص في الانتحار".

قالت الشرطة الإثيوبية إن مدير مشروع "سد النهضة" سيمغنيو بيكلي، الذي توفي إثر طلق ناري في يوليو/ تموز الماضي، أقدم على الانتحار.

وأثارت وفاة سيمغنيو حالة من الغضب في إثيوبيا بعد العثور على جثمانه في سيارة بالعاصمة أديس أبابا، إذ كان مسؤولا عن مشروع سد النهضة المثير للجدل والذي تقدر تكلفته بعدة مليارات من الدولارات.

وخرجت مظاهرات عفوية بعد العثور على جثمان سيمغنيو لاعتقاد البعض أنه قُتل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في ذلك الوقت إنه "حزين ومصدوم" لسماع خبر وفاة المهندس.

كما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع في جنازته للسيطرة على الآلاف المواطنين الغاضبين.

وقال زينو جمال، رئيس الشرطة الإثيوبية، إن سيمغنيو "استخدم سلاحه الناري الخاص في الانتحار".

وعُثر على بصمات أصابع سيمغنيو على سلاح الجريمة، كما اكتشفت الشرطة أن جميع أبواب السيارة كانت مغلقة من الداخل، وفقا للشرطة.

وأضاف أن الرجل المهندس رسالة لمساعدته وأطفاله يخبرهم عبرها بأنه ربما قد يبتعد عنهم لفترة.

وعلق رئيس الشرطة على الدوافع المحتملة للانتحار، قائلا إن التحقيقات الأولية ترجح أن سيمغنيو كان تحت ضغوط شديدة للتأخير في إتمام عمليات بناء سد النهضة وارتفاع التكلفة الناتجة عن ذلك التأخير.

مصدر الصورة Reuters Image caption خرجت مظاهرات عفوية بعد وفاة سيمغنيو لترجيح البعض أنه قُتل

لكنه أكد أن التحقيقات لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل حتى تتوصل إلى النتيجة النهائية.

وكان من المفترض أن تنتهي أعمال هذا المشروع، الذي وصفه البعض بأنه أكبر مشروعات البُنى التحتية في القارة الأفريقية، منذ عامين.

لكن الإحصائيات إلى أنه بعد سبع سنوات، لم تكتمل سوى 65 في المئة من هذه الأعمال، وفقا لمراسل بي بي سي في إثيوبيا بيبيه بايو.

ويتوقع أن تتجاوز تكلفة أعمال السد أربعة مليارات دولار عند الانتهاء منها.

وبمجرد الانتهاء من بنائه، يتوقع أن يصل سد النهضة بإنتاج الطاقة الكهربية في إثيوبيا إلى ثلاثة أضعاف الحجم الحالي.

لكن المشروع أثار توترات إقليمية في منطقة حوض النيل بعد أن أعربت مصر عن مخاوفها حيال أن يؤدي السد إلى تراجع في حصتها من مياه نهر النيل.

وقالت مارتينا ستيفز غريندف، مراسلة الشؤون الأفريقية لصحيفة وول ستريت جورنال، لبرنامج لبي بي سي إن "سيمغنيو كان يجسد الطموح الوطني لبلاده".

وأضافت أنه "كان يتمتع بقدر هائل من الوطنية ويكرس حياته لما فيه الخير لبلاده".

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