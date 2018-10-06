قرد يقود حافلة في الهند

مصدر الصورة YouTube Image caption رفض القرد الجلوس في أي كرسي واختار عجلة قيادة الحافلة

أوقف سائق حافلة عن العمل لسماحه لقرد بسياقة حافلته في ولاية كارناتاكا الجنوبية بالهند.

وقد اُتخذ هذا القرار على الرغم من أن أيا من الركاب الثلاثين الذين كانوا على متن الحافلة لم يعترض على قيام القرد بسياقتها.

ولكن بعد انتشار فيديو لقرد اللانغور، الذي بدا مسيطرا ومسترخيا وهو ممسكا بعجلة القيادة أثناء سير الحافلة!! اتخذ أصحاب الحافلة فعلا ضد السائق الذي سمح بذلك.

وقال متحدث باسم الشركة المالكة للحافلة لا يمكن تعريض سلامة الركاب للخطر "بالسماح لقرد بالجلوس على عجلة القيادة".

ومن المفاجئ أن هذا القرار لم يحظ بترحيب من مستخدمي الانترنت الذين سُرالكثير منهم بمقطع فيديو قيادة القرد.

وكتبت باراغ هيدا في تغريدة فيديو "حلو جدا، لماذا يُوقف السائق عن العمل. كان ينبغي تحذيره من مغبة تكرار فعل ذلك".

وقع الحادث الاثنين، بحسب مؤسسة النقل البري الحكومية، التي لم تعرف بتصرف السائق إلا بعد انتشار الفيديو بشكل كبير.

ووفقا لشهود عيان، صعد القرد إلى الحافلة برفقة شخص آخر، ورفض الجلوس في أي كرسي ألا على عجلة القيادة في مقدمة الحافلة التي كانت في رحلة في شوارع مدينة دافاناغيري.

ويرى البعض أن السائق، واسمه أم براكاش، لم يكن مهتما بنتائج ما يحدث، عندما سمح لصديقه الجديد (القرد) بالجلوس على عجلة القيادة ومواصلة رحلة الحافلة.

ولكن عند التدقيق في الفيديو يبدو أن السائق ظل ممسكا بيد واحدة، إلى جانب القرد، بعجلة القيادة طوال الوقت، كما بدا القرد أيضا مركزا على الطريق أمامه وإن لم يكن قادرا على النظر في مرآة السيارة.

وتقول تقارير أن القرد وصل في النهاية إلى مقصده ونزل مع صاحبه تاركا السائق ليواصل عمله في السياقة طوال اليوم.