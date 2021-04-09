الأمير فيليب: حياة في صور

التعليق على الصورة،

بدأ الأمير تعليمه في فرنسا في مدرسة "ماكجانيت" الأمريكية في سانت كلود. هذه صورته مع زملائه في المدرسة. وكان قد ذهب للعيش مع أقاربه من عائلة مونتباتن بإنجلترا عندما كان في السابعة، حيث التحق بمدرسة ابتدائية في مقاطعة ساري.