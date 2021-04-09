الأمير فيليب: حياة في صور

ولد دوق إدنبره في جزيرة كورفو اليونانية في 10 يونيو/حزيران 1921. وتضم شجرة عائلته أفراداً من الأسر الملكية في الدنمارك وألمانيا وروسيا وبريطانيا.
صدر الصورة، Getty Images / Alamy
كان الأمير فيليب الأبن الوحيد للأمير أندرو في اليونان والأميرة أليس باتينبيرغ الألمانية الأصول
صدر الصورة، Getty Images
بدأ الأمير تعليمه في فرنسا في مدرسة "ماكجانيت" الأمريكية في سانت كلود. هذه صورته مع زملائه في المدرسة. وكان قد ذهب للعيش مع أقاربه من عائلة مونتباتن بإنجلترا عندما كان في السابعة، حيث التحق بمدرسة ابتدائية في مقاطعة ساري.
صدر الصورة، PA
وفي وقت لاحق، التحق الأمير فيليب بمدرسة غوردونستون الداخلية في شمالي اسكتلندا، حيث تفوق في الرياضة.
خلال الحرب العالمية الثانية، عمل الأمير فيليب ضابطاً بحرياً على متن السفينة الحربية HMS Valian
تم الإعلان رسمياً عن خطوبته من الأميرة إليزابيث في يوليو / تموز 1947.
وتزوجا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.
صورة للأمير فيليب وهو يلعب البولو في ملعب "كاودراي بارك " في دور نصف النهائي من كأس روهامبتون. كان واحداً من أبرز لاعبي البولو في بريطانيا.
وكان فيليب أيضاً لاعب كريكيت محترف وأحد نجوم فريقه المكون من نجوم انجلترا السابقين
رزق الدوق والملكة إليزابيث بأربعة أبناء، (من اليسار) إدوارد، أندرو، آن وتشارلز، أخذت الصورة في ستينيات القرن الماضي.
صدر الصورة، Press Eye
صورة للزوجين أثناء احتفالهما باليوبيل الفضي لزواجهما في إحدى مزارع الأسرة في بالمورال
رافق الأمير فيليب الملكة أثناء الاحتفال باليوبيل الفضي، وكلاهما يرتديان عباءة من ريش طائر الكيوي في حديقة "رغبي" في نيوزيلندا وحضرا افتتاح مهرجان بولينيزيا الملكي النيوزيلندي في فبراير/ شباط عام 1977.
في وقت لاحق من نفس العام، شوهد الزوجان يلوحان لطائرة "كونكورد" طارت فوق يخت "بريتانيا" الملكي قرب جزيرة باربادوس.
في آب/ أغسطس 1979 ، قُتل ابن عم الملكة اللورد لويس مونتباتن في انفجار قنبلة زرعها الجيش الجمهوري الإيرلندي في قاربه في أيرلندا الشمالية. عاد دوق إدنبره إلى المملكة المتحدة بعد سماع الأخبار، حيث كان يشارك في بطولة رياضية في شمالي فرنسا.
كان الدوق شغوفاً بالحفاظ على الطبيعة، وبدا أنه خيار طبيعي توليه منصب رئيس الصندوق العالمي لدعم الحياة البرية.
جمع شمل العائلة في عام 1985، بينهم الأميران الصغيران ويليام وهاري، لمشاهدة عرض جوي فوق قصر باكينغهام
في عام 1996 اصطحب الدوق رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا في اليوم الأول من زيارته الرسمية لبريطانيا.
وقف الأمير فيليب إلى جانب الملكة إليزابيث لمدة تقرب 70عاماً في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية بما في ذلك احتفالات اليوبيل الذهبي في عام 2002.
استمر الدوق بالمشاركة في المنافسات الرياضية حتى مرحلة متأخرة من حياته، بما في ذلك قيادة عربته هذه في ساندرينغهام عام 2005.
صدر الصورة، AFP
تجمع الآلاف من المعجبين بالعائلة المالكة أمام قصر باكينغهام لمشاهدة العروسين الأمير وليام وكيت ميدلتون عام 2011
رافق الأمير فيليب الملكة على متن الزورق الملكي خلال ابحاره في نهر التايمز، خلال الاحتفال باليوبيل الماسي في 3 يونيو/حزيران 2012. حيث بدا الدوق بصحة جيدة رغم أنه دخل المستشفى في اليوم الذي سبق الاحتفال.
صدر الصورة، Jack Hill/The Times/PA
في يونيو/ حزيران 2013، حضر الدوق صلاة في كنيسة ويستمنستر بمناسبة الذكرى الستين لتتويج الملكة.
صدر الصورة، Brian Lawless / PA
في عام 2014 رافق فيليب الملكة في جولة في أيرلندا الشمالية. ويظهر في الصورة وهو يوقع على سجل الزوار في قلعة هيلزبورو في بلفاست.
صدر الصورة، Andrew Matthews / PA
دوق أدنبره الأمير فيليب وابنه تشارلز، أمير ويلز، خلال زيارة إلى بونديبيري، وهو مشروع تطوير عقاري جديد على مشارف مدينة دورشستر، أكتوبر/ تشرين الأول 2016
صدر الصورة، Chris Radburn / PA
في أبريل / نيسان 2017، رافق الدوق زوجته الملكة في افتتاح مركز جديد لرعاية الأفيال في حديقة الحيوانات في بدفوردشاير. وفي مايو/أيار أعلن أنه سوف سيتوقف عن الظهور في المناسبات العامة في سن الـ 95، ودعمته الملكة في قراره.
صدر الصورة، Dominic Lipinski / PA
وقف الدوق والملكة دقيقة صمت في افتتاح حفل تأبيني أقيم تكريما لضحايا الهجوم الذي استهدف حفلة المطربة أريانا غراندي في مانشستر. أقيم الحفل في حديقة قصر باكينغهام في 23 مايو/أيار 2017
كان حضور الأمير فيليب هي الأطول على الإطلاق في العائلة المالكة في تاريخ بريطانيا