سيلفيو برلسكوني: زير النساء الذي حكم إيطاليا

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، برلسكوني كان رمزا في مجال الأعمال والإعلام والسياسة

في عالم السياسة الإيطالية المتشابك، كان سيلفيو بيرلسكوني هو أكثر المتلاعبين، إذ جمع بين مجالي الأعمال والحياة العامة بشكل لا يماثله شخص آخر.

وراقت حيويته لعموم الناخبين الإيطاليين الذين استمروا في دعمه رغم اتهامات الفساد والتلاعب و تضارب المصالح.

وتصدرت حياته الخاصة عناوين الصحف، بسبب ولعه بإحاطة نفسه بالفتيات الصغيرات الجميلات، وفضائحه الجنسية المتلاحقة.

وكلما بدا مستقبله السياسي على وشك الانتهاء، تمكن من تبديد آمال معارضيه وعاد للساحة مجددا.

وبعمر الثانية والثمانين، تمكن من رفع الحظر المفروض عليه في تولي منصب في الدولة، وانتُخب نائبا في البرلمان الأوروبي رغم خضوعه لجراحة عاجلة أثناء الحملة الانتخابية.

وساهم برلسكوني في تشكيل وجه إيطاليا على مدار عقود، فكان أحد أعمدة الإعلام، ومالكا لنادي كرة قدم، ورجل أعمال تقدر ثروته بالمليارات، ورئيس وزراء أربع مرات.

مغناطيس ميلان

ولد سيلفيو برلسكوني لأسرة من الطبقة المتوسطة في ميلان، في 29 سبتمبر/أيلول 1936، ونشأ في قرية خارج المدينة أثناء الحرب العالمية الثانية.

وظهرت مهاراته في التعامل مع المال وهو ما زال طالبا. وانضم لفرقة موسيقية أثناء دراسته للقانون في الجامعة، كما ذاع صيته كمغنٍ يعمل في الملاهي الليلية وعلى متن البواخر السياحية.

صدر الصورة، Rex Features التعليق على الصورة، برلسكوني عمل في بداية مشواره المهني كمغنٍ يعمل في الملاهي الليلية والبواخر السياحية

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وكانت أولى محاولاته لاستغلال جاذبيته الطبيعية في العمل عندما حصل على وظيفة بائع مكانس كهربائية، وكذلك في بيع الأوراق البحثية لزملائه في الجامعة.

وبعد التخرج، دخل برلسكوني مجال المقاولات، فأسس شركته الخاصة باسم "إديلنورد"، وعمل في بناء المجمعات السكنية الضخمة على أطراف مدينة ميلان. لكن مصدر تمويل هذا المشروع ما زال غامضا حتى الآن.

وفي عام 1973، أطلق رائد الأعمال آنذاك شبكة تليفزيون محلية باسم "تيليميلانو"، تمنح خدمات التليفزيون لسكان المنطقة التي بناها.

وبعد أربعة أعوام، أصبح مالكا لمحطتين تليفزيونيتين إضافيتين، واستوديو تليفزيون في وسط ميلان. وبنهاية هذا العقد، بات يملك شركة قابضة باسم "فينيينفيست"، لإدارة التوسع السريع في حجم أعماله.

وبمرور الوقت، أصبحت هذه الشركة هي المالكة لشركة "ميدياسيت"، أكبر شركات الإعلام في إيطاليا ومالكة أكبر المحطات التليفزيونية الخاصة. هذا بجانب أكبر دار نشر في إيطاليا، ويحمل اسم "موندادوري".

وعند وفاته، كان هو الرجل الأغني في إيطاليا، إذ تقدر ثروة عائلته بعدة مليارات من الدولارات. ويشارك أبناؤه، مارينا وباربرا وبيير سيلفيو وإلينورا ولويجي، في إدارة إمبراطورية أعماله.

واستخدم برلسكوني بعض هذه الثروة لأجل لأغراضه الشخصية، بما في ذلك إنقاذ نادي مدينته لكرة قدم "إي سي ميلان" من الإفلاس عام 1986.

وآتى هذا الاستثمار بثماره بعد ثلاثة عقود، إذ باع برلسكوني النادي عام 2017 لمستثمر ياباني مقابل 740 مليون يورو.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، برلسكوني أنقذ ناديه المفضل "إي سي ميلان" من الإفلاس عام 1986، ثم باعه في 2017 مقابل 740 مليون يورو

القوة السياسية واتهامات الفساد

كانت لبرلسكوني مهارة غير مسبوقة في إدارة معاركه المستمرة في المحاكم، والحفاظ في الوقت ذاته على شعبيته السياسية.

واشتكى مرارا من استهدافه، خاصة على يد المدعين في ميلان، وقال ذات مرة إنه ظهر 2500 مرة في المحاكم، في 106 جلسة محاكمة، على مدار عشرين عاما.

ووجهت إليه اتهامات تبديد المال العام، والتهرب الضريبي، تزوير الحسابات، ومحاولة رشوة قاضٍ. وفي العديد من المحاكمات، تمت تبرئته أو رفض الدعوى.

وحظيت هذه المعارك القضائية بقدر كبير من اهتمام العامة، إذ أسس برلسكوني حزبه السياسي عام 1993 وتمسك بشدة بالسلطة.

وجاء اسم الحزب تحت تأثير هوس برلسكوني بكرة القدم، فأطلق عليه اسم "فورزا إيطاليا"، وهو ما يعني "هيا إيطاليا". وتزامن تأسيس الحزب مع حدوث فراغ في السلطة، إثر فضيحة طالت اليمين المحافظ، وهو ما جعل برلسكوني بديلاً ملائماً للناخبين الذين لا يريدون التصويت لليسار.

وخلال عام، كان برلسكوني رئيسا للوزراء.

وساهمت حملة إعلانية ضخمة عبر القنوات التلفزيونية المملوكة لبرلسكوني في تحقيق انتصاره في انتخابات عام 1994.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الإمبراطورية الإعلامية التي أسسها برلسكوني كانت أداة للدعاية الانتخابية. والصورة ترجع لعام 1986

لكن اهتمامه بالسياسة اعتُبر وسلة لتفادى تهم الفساد الموجهة إليه والتي جاءت بعد سنوات من التحقيق في شركاته وأعماله.

لكن برلسكوني نفى مرار هذه التهم، وقال: "لا أحتاج منصباً سياسياً لأكون قويا. لدى منازل حول العالم، ومراكب تحت إمرتي، وطائرات جميلة، وزوجة جميلة، وعائلة جميلة. أنا في واقع الأمر أقدم تضحية".

وبمجرد وصول برلسكوني للسلطة، أقرت حكومته قانونا يمنحه وكبار الشخصيات العامة حصانة من المحاكمة أثناء وجودهم في مناصبهم السياسية. لكن المحكمة الدستورية أبطلته لاحقا.

ملك العودة

واستمر الائتلاف الأول الذي شكله برلسكوني لمدة أشهر قليلة، بسبب خلافات بين الأحزاب المشاركة فيه من ناحية، والتحقيق مع برلسكوني في قضية تهرب ضريبي في محكمة في ميلان من ناحية أخرى.

وخسر انتخابات عام 1996 لصالح اليسار، لكن مستقبله السياسي كان ما زال في مراحله الأولى.

وفي عام 2001، عاد برلسكوني رئيسا للوزراء، على رأس تحالف سياسي جديد حمل اسم "بيت الحريات". وجاء على رأس حملته الانتخابية وعود بتحسين الاقتصاد الإيطالي، وتبسيط نظام الضرائب، وزيادة المعاشات.

لكن الوضع الاقتصادي المتردي عالميا فاقم مشاكل الاقتصاد الإيطالي، وفشل برلسكوني في الوفاء بوعوده. وخسر مرة أخرى لصالح اليسار عام 2006، لكن فاز مجددا عام 2008.

وبقي برلسكوني من ركائز الحياة السياسية الإيطالية حتى عام 2011، الذي كان أكثر السنوات تحديا بالنسبة له.

وزادت تكلفة الدين الإيطالي في ظل أزمة الديون الأوروبية. وخسر رئيس الوزراء شعبيته، وأُجبر على الاستقالة بعدما فقد أغلبيته البرلمانية.

وفي نفس العام، جاءت ضربة أخرى من المحكمة الدستورية، التي أبطلت قانونا يمنحه ووزراء آخرين حصانة مؤقتة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المحكمة ألزمت برلسكوني بأداء الخدمة العامة بدلا من عقوبة السجن أربع سنوات. والصورة من أبريل/نيسان 2014

وبنهاية عام 2011، كان برلسكوني خارج السلطة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في قضية تهرب ضريبي، ومُنع من تولى مناصب عامة. أكد برلسكوني أنه بريء، وتحدث عن ما سماه بـ"انقلاب قضائي".

لكن في هذا الوقت، كان برلسكوني قد تجاوز 75 عاما، فحُكم عليه بالخدمة العامة بدلا من السجن. وعمل لمدة أربع ساعات يوميا في دار لرعاية العجزة في دار رعاية كاثوليكي قرب ميلان.

ومُنع من تولي أي منصب عام، وهو ما استمر لعدة سنوات قبل عودته للحياة العامة مرة أخرى.

حفلات بونغا بونغا

وبخلاف السياسة، تصدرت الحياة الخاصة ببرلسكوني عناوين الصحف. فرئيس الوزراء المتصابي لم يخف ولعه بالنساء صغيرات السن، وعُرف باهتمامه بعمليات زراعة الشعر، وعمليات التجميل كي يبدو أصغر سنا.

والتقى بزوجته الثانية، فيرونيكا لاريو، بعد أن شاركت في عرض مسرحي وهي نصف عارية. وعبرت علانية عن غضبها من سلوك زوجها وولعه بالنساء صغيرات السن. وهجرته وطلبت الطلاق منه بعد انتشار صورة له في عيد الميلاد الثامن عشر لعارضة الأزياء نعومي ليتيزيا.

لكن أكبر فضائحه كانت ما عُرف بحفلات "بونغا بونغا" في الفيلا الخاصة به، والتي تحضرها فتيات العروض. وانتهت هذه القصة باتهامه باستئجار عاهرات دون السن القانوني.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كريمة المحروق كانت من بين الحضور في حفلات "بونغا بونغا" التي استضافها برلسكوني، لكنها نفت وجود علاقة جنسية معه

فقد تبين لاحقا أنه في عام 2010، عندما كان برلسكوني رئيسا للوزراء، اتصل بنفسه بأحد مراكز الشرطة وطلب إطلاق سراح فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وتُدعى كريمة (روبي) المحروق، وتُعرف باسم روبي سارقة القلوب. وكان قد أُلقي القبض عليها بتهمة السرقة. وكشفت التحقيقات أنها كانت من بين المشاركات في حفلات "بونغا بونغا".

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن برلسكوني ادعى أن الفتاة حفيدة أو ابنة أحد أشقاء الرئيس المصري حسني مبارك، وأنه يحاول تجنب أزمة دبلوماسية مع الجانب المصري.

وأُدين برلسكوني عام 2013 بدفع مبالغ لها مقابل خدمات جنسية، وسوء استغلال منصبه. لكن الحُكم أُلغي في العام التالي.

ودأب برلسكوني على رفض الاتهامات الموجهة له بأنه يدفع للنساء مقابل الجنس، وقال إن مثل هذا التصرف "يُفقده لذة الانتصار". لكنه اعترف بأنه "ليس قديسا".

عودة فورزا إيطاليا

في انتخابات عام 2011، تراجع أداء حزب "شعب الحرية" الذي أسسه برلسكوني بفعل أزمة الميزانية في البلاد وفضائح برلسكوني. كما خسر الحزب قاعدته الشعبية والأصوات في مسقط رأسه مدينة ميلان.

لكن الحزب حافظ على شعبيته، إذ كان على وشك الفوز بالانتخابات العامة عام 2013 بفارق واحد في المئة. ومع الوقت، تفكك الحزب، وأعاد برلسكوني إطلاقه باسمه الأصلي، وهو فوزرا إيطاليا.

وبين الهزائم الانتخابية، ومنع برلسكوني تولي أي منصب عام، بدا وكأن مستقبله السياسي قد انتهى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في عام 2019، فاز برلسكوني بمقعد في انتخابات البرلمان الأوروبي

وقدم فوزرا إيطاليا أداءا جيداً في انتخابات عام 2018، بفضل ارتباط اسم برلسكوني بالدعاية للحزب، فحصل على 14 في المئة من الأصوات، ليأتي في المركز الثالث بعد حركة خمس نجوم الشعبوية التي حصلت على 32.7 في المئة، وحزب الرابطة (الشريك اليميني لفورزا إيطاليا) الذي حصل على 17.4 في المئة.

وتعهد برلسكوني بدعم جهود قائد حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني، لتشكيل حكومة. لكن الحزب اتجه إلى تشكيل ائتلاف مع حركة خمس نجوم واستبعاد فورزا إيطاليا.

ومرة أخرى، بدا أن مستقبل برلسكوني السياسي قد انتهى. لكن في عام 2018، قضت محكمة بأنه يمكن أن يعود لتولي منصب عام، وأنه قد "تعافى".

وأتى هذا الحكم متأخرا بالنسبة لانتخابات عام 2018. لكن صاحب الانتصارات الانتخابية أعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية الأوروبية عام 2019. وكونه جاء على رأس قائمة حزبه في الانتخابات، ظفر بسهولة بمقعد في البرلمان الأوروبي.

لكنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الحملة الانتخابية، إذ نُقل برلسكوني، 82 عاما آنذاك، إلى المستشفى لجراحة عاجلة في الأمعاء. وقبلها بثلاث سنوات، كان قد نُقل إلى المستشفى بسبب أزمة في القلب تطلبت جراحة في أحد الصمامات، وهي حالة وصفها الأطباء بأنها قد تكون قاتلة.

رمز سيء السمعة

كان برلسكوني دائما وجها معروفا، بشعره الداكن المصفف إلى الخلف، وفضائحه الكبرى، ونزعة التصابي، وشخصيته المتعجرفة.

كما عُرف بتصريحاته المثيرة، ففي إحدى المناسبات، وصف أحد أعضاء البرلمان الألماني بأنه يصلح حارسا لأحد المعسكرات النازية. وفي مناسبة أخرى قال إن موسوليني كان قائدا جيدا.

لكنه قال إن كل هذه المواقف كانت على سبيل المزاح.

والأغلب أن تدخله في كل مناحي الحياة الإيطالية تقريبا كان أكثر ما أرق خصومه، خاصة أنه كان يملك إمبراطورية إعلامية وهو ما جعل مناوئيه يرون أنها أعطته ميزة غير عادلة في الانتخابات.

واعتقد الكثير من الإيطاليين الذين صوتوا له أن نجاحه الكبير في مجال الأعمال يدلل على قدراته، ما يجعله مؤهلا لقيادة البلاد.

ونفى برلسكوني بأن الجمع بين السياسة ومجال الأعمال كان مفيدا له شخصيا أكثر من فائدته للبلاد.