تعطل مصعد بابا الفاتيكان ورجال الإطفاء يتدخلون

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بابا الفاتيكان يعتذر للمصلين:علقت في المصعد

اعتذر بابا الفاتيكان عن وصوله متأخرا عن صلاته الأسبوعية في ميدان القديس بطرس، وقال إنه كان عالقا في مصعد في الفاتيكان.

وأضاف البابا فرانسيس، البالغ من العمر 82 عاما، أنه كان عالقا في المصعد لمدة 25 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل أن يتدخل رجال الإطفاء ويخرجوه.

وقال البابا المبتسم في بداية عظته : "يجب أن أعتذر عن التأخير"، ثم طلب من الجمهور تحية رجال الإطفاء.

وأضاف مخاطبا الجمهور: "حدث انخفاض في الجهد الكهربائي وتوقف المصعد".

وقال: "نشكر الله، وصل رجال الإطفاء، وأشكرهم كثيرا، واستطاعوا بعد 25 دقيقة من العمل أن يعيدوا الأمور إلى عملها مرة أخرى".

وقالت وكالة فرانس برس للأنباء إن شبكات التلفزيون في إيطاليا، التي تبث الصلاة مباشرة، أعربت عن قلقها من أن يكون التأخير غير المسبوق لدواعي صحية.

وأعلن البابا في كلمته أنه سينصب عشرة كرادلة جدد لكنيسة الروم الكاثوليك الشهر المقبل.