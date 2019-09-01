طعن قاتل روبرت إف كينيدي في سجن أمريكي

مصدر الصورة Getty Images Image caption السلطات الأمريكية لم تكشف عن الدافع وراء طعن سرحان سرحان في محبسه

تعرض سرحان سرحان، المدان باغتيال روبرت إف كينيدي النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نيويورك وشقيق الرئيس الديموقراطي السابق جون إف كينيدي، لحادث طعن داخل سجن في كاليفورنيا، وذلك بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية أمريكية.

وقالت السلطات إن حادث الطعن وقع داخل سجن قرب سان دييغو يوم الجمعة الماضية.

وذكرت إدارة الإصلاح والتأهيل بولاية كاليفورنيا في بيان أن "الضباط تعاملوا بسرعة مع الهجوم".

ولم يذكر البيان اسم الشخص الذى تعرض للطعن، إلا أنه أشار إلى أن حالته الصحية مستقرة.

ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مصادر لم تسمها، أن سرحان، البالغ من العمر 75 عاما وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، هو الضحية.

ويقضي سرحان عقوبة السجن مدى الحياة في إصلاحية "ريتشارد جيه دونوفان" التي تعرض للطعن فيها.

والمهاجم هو زميل له في السجن، وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي بعد الحادث، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

و لم يكشف المسؤولون عن الدافع وراء الهجوم الذى ما زال قيد التحقيق.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سرحان سرحان أدين بقتل المرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت إف كينيدي

من هو سرحان سرحان؟

أدين سرحان سرحان بقتل المرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت إف كينيدي بإطلاق النار عليه ثلاث مرات في فندق "أمباسدور" في لوس أنغليس في 5 يونيو/ حزيران 1968 .

وأُطلق النار على كينيدي في مطبخ الفندق، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التمهيدية عن حزب الديمقراطيين في كاليفورنيا وهو في طريقة لتحية الحشود.

وتوفي كينيدي في المستشفى بعد 24 ساعة من إطلاق النار عليه.

وتم دفن جثمانه في "مقابر أرلينغتون" بالقرب من جثمان أخيه جون كينيدي الذى تم اغتياله عام 1963.

وحُكم على سرحان بالإعدام عام 1969، إلا أن الحكم خفف بعد ثلاث سنوات إلى السجن مدى الحياة عندما ألغت كاليفورنيا عقوبة الإعدام.

ويزعم سرحان أنه لا يذكر أي شيء عن إطلاق النار على كينيدي.

وفي لقاء تلفزيوني، قال سرحان إنه شعر بالخيانة عندما دعم كينيدي إسرائيل خلال حرب يونيو/ حزيران 1967 .