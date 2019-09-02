ظريف: إيران ترحب بالمقترح الروسي حول ضمان أمن الخليج

مصدر الصورة Reuters Image caption التقى ظريف بلافروف في موسكو يوم الإثنين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الإثنين، بعد محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن "طهران ترحب بالمقترح الروسي حول ضمان أمن منطقة الخليج.

وقال وزير الخارجية الإيراني لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ظريف في موسكو إن وزيري الطاقة في البلدين يجريان محادثات في العاصمة الروسية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية إن ظريف أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، وقال إن التعاون الوثيق بين الجانبين سيعود بالنفع على البلدين وعلى دول المنطقة الأخرى والعالم أجمع.

وقال ظريف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الروسي، حسب الوكالة الإيرانية، إن لجنة التعاون الروسية الإيرانية المشتركة كان لها دور خاص في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأضاف المسؤول الإيراني أن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قد وصل إلى العاصمة الروسية من أجل تبادل الآارء مع نظيره الروسي.

وقال ظريف "علاقاتنا مع روسيا هي في مستوى مقبول"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول خلق العراقيل لروسيا والصين وغيرهما من الدول، ولكن مع ذلك ما زالت علاقات إيران مع روسيا وطيدة".

وكان ظريف قد قال للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو يوم الأحد إنه ينوي احاطة "أصدقائه" الروس علما حول آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، خصوصا عقب المفاوضات التي جرت مؤخرا في فرنسا.

وقال "لا معنى لمواصلة الالتزام بالاتفاق من جانب واحد إذا لم نتمتع بالفوائد التي وعدت بها الأطراف الأوروبية في الاتفاق".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن ظريف قوله "لنا مع روسيا والصين وغيرهما من الدول مواقف مشتركة ازاء الاتفاق النووي".

وامتدح ظريف الدور الذي تلعبه روسيا والصين في حل المشاكل المحيطة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي، وهو الاتفاق الذي أبرمته إيران مع ستة أطراف دولية والذي انسحبت منه ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.