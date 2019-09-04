مصدر الصورة Chella Philips Image caption تقول تشيلا فيليبس إن الكلاب تصرفت بشكل جيد

نشرت سيدة نجت من إعصار دوريان الذي ضرب العاصمة ناسو في جزر البهاما صورا لنحو 100 كلب ضال استضافتها في منزلها لتحميها من الإعصار.

وسرعان ما انتشرت الصور التي نشرتها تشيلا فيليبس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول مشاركة لها على موقع فيسبوك يوم الأحد، إن منزلها يضم 97 كلبا في ذلك الوقت، من بينهم 79 كلبا داخل غرفة النوم الرئيسية.

"مخلفات الكلاب"

وعلى الرغم من أن مثل هذه الظروف الصعبة قد تحمل أضرارا، إلا أن فيليبس تقول إن الكلاب تصرفت بشكل جيد.

وكتبت تقول: "لا تتوقف عمليات التبول والتبرز، لكن هذه الحيوانات على الأقل تحترم سريري، ولم يتجرأ أي كلب منها على القفز فوقه".

وتضيف: "تُعزف الموسيقى في كل الاتجاهات في المنزل، ومكيف الهواء يعمل من أجلهم".

كانت فيليبس قد أقامت حواجز حماية لمنزلها قبل أن يضرب الجزيرة ثاني أقوى أعاصير الأطلسي.

وقالت إن الكلاب كانت تتآزر مع بعضها على نحو يعطي درسا في حسن الرفقة.

مصدر الصورة Chella Philips Image caption صورة لكلاب في منزل تشيلا فيليبس

وكتبت عن هذه الكلاب تقول: "إنها ترحب بالكلاب الجديدة الوافدة التي تعاني من مشاكل في الذيل مثلا، لأنها تعرف أن تلك الحيوانات تجمعها الأخوة فيما بينها، وتتشارك المعاناة في الشوارع".

وتضيف فيليبس: "إنها (الكلاب) ليست مثل البشر الأنانيين الذين أساءوا معاملتها، أو مروا بجوارها دون التفات، وتركوها تموت في الشوارع".

وتسعى فيليبس إلى العثور على منازل جديدة للحيوانات، بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويتجه إعصار دوريان شمالا، بعد أن تراجعت شدته، تاركا خلفه دمارا كبيرا.

مصدر الصورة Salma Image caption تقول تقارير محلية إن الدمار الذي خلفه الإعصار "كارثي"

وارتفع عدد القتلى من خمسة إلى سبعة أشخاص في جزر البهاما، بينما تخشى السلطات من تسجيل المزيد من القتلى مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتقول تقارير محلية إن الدمار الذي خلفه الإعصار "كارثي".

ويقول مسؤولون من لجنة الصليب الأحمر الدولي إن الإعصار خلف "أضرارا بالغة" ودمر آلاف المنازل فوق تلك الجزر.

ودعت السلطات المواطنين للبقاء في منازلهم حفاظا على أرواحهم، كما حذر خبراء الطقس من أمواج ناتجة من الإعصار يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار.