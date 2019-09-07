الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع
هذه مجموعة من الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع عبر مختلف دول العالم.
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Andrew Milligan / Reuters
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في هذه الصورة، يصارع ثورا في مزرعة في اسكتلندا. ويواجه جونسون مصاعب سياسية كبيرة آخرها استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة ومن البرلمان. كما رفض النواب دعوته إلى إجراء انتخابات عامة قبل قمة الاتحاد الأوروبي.
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Ahmad Al-Basha / Getty Images
أطفال في مدينة تعز اليمنية يعودون إلى المدرسة في العام الدراسي الجديد. مدرستهم تعرضت العام الماضي لدمار كبير في المعارك بين قوات التحالف بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين.
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Munir Uz Zaman / Getty Images
مصابون بحمى الضنك يتلقون العلاج في مستشفى شهيد سهروردي الجامعي في بنغلاديش
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Anna Turley / AFP
زعيم الأغلبية في مجلس العموم، جيكوب ريس-موغ، مستلقيا أثناء جلسة نقاش بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تعرض ريس موغ لانتقادات بسبب سلوكه داخل مجلس العموم، ودعي إلى الاعتدال في الجلوس.
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Andrew Milligan / PA Media
رئيسة الحكومة المحلية في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، تقص شعر، ديفيد تورنس، نائب البرلمان الأوروبي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، في حملة لجمع التبرعات لصالح جمعية تهتم بمرضى السرطان. وقد أطال تورنس شعره لمدة سنة كاملة من أجل هذه الحملة.
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Laurent Emmanuel / Getty Images
برق في سماء روما فوق ساحة فيتوريو إيمانويلي وتمثال الفارس الشهير فيه.
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Guillem Sartorio / Getty Images
نهب متاجر في جنوب أفريقيا يعتقد أنها لأجانب خلال أعمال شغب شهدتها أحياء في جوهانسبورغ. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين. وقال وزير الشرطة إن "الإجرام هو الدافع إلى هذا العنف غير المبرر وليس كراهية الأجانب".
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Brendan Smialowski / Getty Images
صور من الدمار الهائل الذي تسبب فيه إعصار دوريان في باهاماس. وتتوقع الحكومة أن يكون عدد الضحايا مذهلا.
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PAul Faith / Getty Images
رئيس الوزراء الايرلندي، ليو فاراداكار، ماثيو باريت، يستقبل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في دبلن، خلال زيارته لجمهورية أيرلندا. وقال فاراداكار إن الولايات المتحدة تقدر "المصاعب الاستثنائية" المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثر ذلك على الحدود الأيرلندية.
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Guy Bell / Shutterstock
سفينة التسامح عمل فني من إنجاز إيليا وإيميليا كاباكوف يسبح في نهر التايمز وسط لندن، ويصنع مشهدا غنيا بالألوان والبهاء. يدعو العمل الفني إلى تعليم الأطفال في كل قارات العالم ومن كل الثقافات مد أواصر المحبة بينهم من خلال الفن.
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