الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2019

هذه مجموعة من الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع عبر مختلف دول العالم.

  • جونسون Andrew Milligan / Reuters

    رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في هذه الصورة، يصارع ثورا في مزرعة في اسكتلندا. ويواجه جونسون مصاعب سياسية كبيرة آخرها استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة ومن البرلمان. كما رفض النواب دعوته إلى إجراء انتخابات عامة قبل قمة الاتحاد الأوروبي.

  • اليمن Ahmad Al-Basha / Getty Images

    أطفال في مدينة تعز اليمنية يعودون إلى المدرسة في العام الدراسي الجديد. مدرستهم تعرضت العام الماضي لدمار كبير في المعارك بين قوات التحالف بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين.

  • بنغلاديش Munir Uz Zaman / Getty Images

    مصابون بحمى الضنك يتلقون العلاج في مستشفى شهيد سهروردي الجامعي في بنغلاديش

  • مجلس العموم Anna Turley / AFP

    زعيم الأغلبية في مجلس العموم، جيكوب ريس-موغ، مستلقيا أثناء جلسة نقاش بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تعرض ريس موغ لانتقادات بسبب سلوكه داخل مجلس العموم، ودعي إلى الاعتدال في الجلوس.

  • نيكولا ستيرجن Andrew Milligan / PA Media

    رئيسة الحكومة المحلية في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، تقص شعر، ديفيد تورنس، نائب البرلمان الأوروبي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، في حملة لجمع التبرعات لصالح جمعية تهتم بمرضى السرطان. وقد أطال تورنس شعره لمدة سنة كاملة من أجل هذه الحملة.

  • روما Laurent Emmanuel / Getty Images

    برق في سماء روما فوق ساحة فيتوريو إيمانويلي وتمثال الفارس الشهير فيه.

  • جنوب أفريقيا Guillem Sartorio / Getty Images

    نهب متاجر في جنوب أفريقيا يعتقد أنها لأجانب خلال أعمال شغب شهدتها أحياء في جوهانسبورغ. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين. وقال وزير الشرطة إن "الإجرام هو الدافع إلى هذا العنف غير المبرر وليس كراهية الأجانب".

  • باهاماس Brendan Smialowski / Getty Images

    صور من الدمار الهائل الذي تسبب فيه إعصار دوريان في باهاماس. وتتوقع الحكومة أن يكون عدد الضحايا مذهلا.

  • أيرلندا PAul Faith / Getty Images

    رئيس الوزراء الايرلندي، ليو فاراداكار، ماثيو باريت، يستقبل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في دبلن، خلال زيارته لجمهورية أيرلندا. وقال فاراداكار إن الولايات المتحدة تقدر "المصاعب الاستثنائية" المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثر ذلك على الحدود الأيرلندية.

  • وسط لندن Guy Bell / Shutterstock

    سفينة التسامح عمل فني من إنجاز إيليا وإيميليا كاباكوف يسبح في نهر التايمز وسط لندن، ويصنع مشهدا غنيا بالألوان والبهاء. يدعو العمل الفني إلى تعليم الأطفال في كل قارات العالم ومن كل الثقافات مد أواصر المحبة بينهم من خلال الفن.

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