سرقة مرحاض من الذهب الخالص من داخل قصر بريطاني

مصدر الصورة AFP/getty Image caption اللصوص سرقوا المرحاض الذهبي من معرض فني في قصر بلينهايم

تعرض قصر بلينهايم في مقاطعة أكسفوردشير البريطانية لعملية سطو بهدف سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراط..

وقالت شرطة تايمز فالي، إن عصابة غير معروفة نجحت في سرقة العمل الفني من القصر الفخم في وودستوك بعد اقتحامه فجرا حوالي الساعة 4:50 بتوقيت غرينتش.

وكان المرحاض جزءا من معرض فني للفنان التصويري الإيطالي موريزيو كاتيلان، والذي تم افتتاحه يوم الخميس.

ولم يعثر على المرحاض، الذي يحمل اسم أمريكا، كما لم يصب أحد بأذى، لكن الشرطة اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 66 عاما، يُعتقد أنه على علاقة بالسرقة.

وقالت الشرطة إن عملية السطو تسببت في "أضرار فادحة وفيضان من المياه داخل القصر" لأن المرحاض كان تم توصيله بالفعل بشبكة المياه في المبنى.

ترامب "طلب من متحف أمريكي لوحة لفان جوخ فعرض عليه قاعدة مرحاض"

طلاق بسبب مرحاض

أوراق مرحاض نازية للبيع في مزاد

ويعود تاريخ قصر بلينهايم إلى القرن الثامن عشر، وهو أحد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي ومسقط رأس رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل. وتم إغلاقه حاليا بينما تستمر التحقيقات.

وقال المحقق جيس ميلن: "إن القطعة الفنية المسروقة عبارة عن مرحاض ذو قيمة عالية مصنوع من الذهب كان معروضا في القصر".

وأضاف: "نعتقد أن مجموعة من الجناة استخدموا سيارتين على الأقل أثناء ارتكاب الجريمة".

وأكد "لم نتمكن من استرداد العمل الفني في هذا الوقت ولكننا نجري تحقيقا شاملا للعثور عليه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".

ونشر قصر بلينهايم تغريدة قال فيها إنه سيغلق حتى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش على الأقل بسبب "حادث غير متوقع".

وقد عرض المرحاض الذهبي الشهير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عام 2017.