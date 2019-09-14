ترامب يبدي استعداده للتعاون مع السعودية في حماية أمنها عقب الهجمات الأخيرة

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب يؤكد أن الهجمات على منشآت النفط السعودية كان لها تأثير سلبي على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استعداد واشنطن للتعاون مع المملكة لحماية أمنها بعد هجمات الطائرات دون طيار على منشآت النفط السعودية يوم السبت.

وقالت الوكالة في بيان لها إن الرئيس الأمريكي أخبر ولي العهد السعودي في مكالمة هاتفية أن الهجمات على منشآت النفط السعودية كان لها تأثير سلبي على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وأعلنت حركة أنصار الله الحوثية مسؤليتها عن الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو الحكومية.

وتوعد المتحدث العسكري للحوثيين العميد، يحيى سريع، بتوسيع نطاق الهجمات في الممكلة.

وقال مصدر مطلع إن الهجوم أثر على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا، أي نصف الطاقة الإنتاجية للسعودية تقريبا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة توقف إنتاج وتصدير النفط السعودي عقب الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله "عند الساعة الرابعة (الواحدة بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو (بإخماد) حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار" وأضاف أنه " تمت السيطرة على كلا الحريقين".

وقد أظهرت مقاطع فيديو أعمدة دخان تتصاعد فوق موقع بقيق حيث يوجد أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم شرقي السعودية.

أما الموقع الآخر الذي استهدف فهو حقل خريص النفطي إلى الغرب.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الحرائق أصبحت الآن تحت السيطرة في كلا المرفقين.