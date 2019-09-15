تحديد هوية 44 جثة مدفونة في بئر بأخطر مراكز المخدرات في المكسيك

مصدر الصورة AFP Image caption طلب خبراء الطب الجنائي المحليون مساعدة إضافية

تمكن علماء الطب الجنائي في المكسيك من التعرف على 44 جثة مدفونة في بئر في إقليم جاليسكو.

وكانت البقايا البشرية التي عثر عليها خارج مدينة غوادالاجارا قد أخفيت في 119 كيسا أسود.

واكتشفت البقايا البشرية في وقت سابق من الشهر الجاري حين بدأ سكان المنطقة الشكوى من وجود رائحة كريهة.

يذكر أن جاليسكو هي مركز نشاط عصابات المخدرات الأشد عنفا في المكسيك، وهذا الاكتشاف لجثث آدمية هو الثاني بهذا الحجم في الإقليم هذه السنة.

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وكان معظم الجثث قد تعرض للتقطيع ، لذلك كان على السلطات تجميع الأعضاء من أجل التعرف على هوية الضحايا.

وبقيت بعض الأعضاء البشرية غير قابلة لتحديد هوية أصحابها.

ودعت منظمة محلية تنشط في البحث عن المفقودين الحكومة إلى إرسال مزيد من الخبراء للمساعدة في التعرف على الضحايا.

وقالت المنظمة إن أجهزة البحث الجنائي المحلية لا تملك الخبرات اللازمة للقيام بالمهمة.