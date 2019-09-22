غرق أمريكي أثناء عرضه الزواج على حبيبته تحت الماء

مصدر الصورة Kenesha Antoine Image caption ويبر يحمل خاتم الخطبة

غرق شاب أمريكي وهو يعرض الزواج على صديقته تحت الماء خلال عطلة في تنزانيا.

وكان ستيفن ويبر وصديقته كينيشا أنطوان يقيمان في كابينة تحت سطح الماء في منتجع مانتا، قبالة سواحل جزيرة بيمبا.

ويظهر تسجيل بالفيديو ويبر وهو يغوص تحت سطح الماء ليطلب الزواج من كينيشا.

وفي الفيديو، يضع ويبر لوحة مكتوب عليها بخط اليد قبالة زجاج نافذة الكابينة، بينما تسجل كينيشا الفيديو من الداخل.

وأكدت كينيشا، في منشور على فيسبوك، وفاة ويبر، قائلة إنه "لم يعد قط من تلك الأعماق".

وقال منتجع مانتا لبي بي سي إن ويبر "غرق أثناء الغوص حرا بمفرده خارج الكابينة الواقعة تحت سطح الماء".

وأضاف المنتجع في تصريح "نعلن بأسى بالغ أن الحادث الأليم وقع في منتجع مانتا يوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2019".

وقال ماثيو ساوس، مدير المنتجع "الجميع يشعر بالصدمة" لوفاة ويبر.

مصدر الصورة Kenesha Antoine on Facebook Image caption كينيشا وويبر

وكان ويبر وكينيشا قد حجزا أربعة ليال في الكابينة الواقعة تحت الماء، التي تقع على بعد نحو 250 مترا من الساحل.

وتقع الكابينة، التي تبلغ قيمتها 1700 دولار في الليلة، على عمق عشرة أمتار.

وفي ثالث أيام إقامتهما، غاص ويبر، وهو من باتون روج في ولاية لويزيانا، ليطلب يد كينيشا.

وكان ويبر يرتدي نظارات غطس وحمل لوحة قبالة النافذة بينما كانت كينيشا تسجل عرض الزواج.

وكتب ويبر على اللوحة "لا يمكنني أن أكتم أنفاسي مدة تكفي لأقول لك أنني أحبك...لكن كل الأشياء التي أحبها فيك، أحبها أكثر كل يوم".

وفي جزء لاحق في التسجيل، يقلب ويبر اللوحة ليظهر طلب الزواج، ومعه خاتم خطبة، ويسبح مبتعدا.

وقال ساوس لبي بي سي إن طاقم العمل في المنتجع استجاب للتعامل مع "مشكلة في الماء"، لكن عند وصولهم "لم يكن بالإمكان فعل أي شيء".

وفي منشورها على فيسبوك، قالت كينيشا إن ويبر "لم يعش ليسمع ردها" على طلب الرد، وإنها كانت ستقول "أجل، مئة مليون مرة".

وأضافت: "لم نتعانق أو نحتفل ببداية حياتنا معا، حيث تحول أفضل يوم في حياتنا إلى أسوأ أيامنا، في أقسى تحول للقدر".

وقالت: "سأحاول أن أجد بعض العزاء بأننا استمتعنا بواحدة من أمنياتنا في الأيام الماضية، وكنا سعيدين للغاية في آخر أوقاتنا معا".

مصدر الصورة Kenesha Antoine on Facebook Image caption لوحة لطلب يد كانيشا يحملها ويبر في الماء

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها علمت بوفاة مواطن أمريكي في تنزانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة "نتقدم بأحر التعازي للأسرة. نحن على استعداد تقديم المساعدة".