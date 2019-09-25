مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب وبيلوسي

بدأ الحزب الديمقراطي تحقيقا رسميا في مزاعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى للحصول على دعم سياسي من أوكرانيا.

وجاء قرار نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بعد مطالبات من حزبها. وقالت بيلوسي "يجب محاسبة الرئيس".

ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه أقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني.

ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس أمريكي بعد تحقيق يمهد لذلك.

ودعم بايدن المضي في إجراءات العزل، إلا في حال التزام ترامب بالتحقيقات في محادثاته مع الرئيس الأوكراني.

وقال بايدن إن "عزل ترامب سيكون مأساة"، وأضاف "ولكنها مأساة من صنعه". وبايدن، نائب الرئيس السابق، هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ويلقى التحقيق في إمكانية عزل ترامب دعما كبيرا من الديمقراطيين في مجلس النواب، حيث أنه يحظى بتأييد أكثر من 145 عضوا من بين 235 عضوا.

ولكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ما هي أسباب الخلاف؟

في الأسبوع الماضي وردت تقارير أن مسؤولي المخابرات الأمريكية وجهوا شكوى لجهاز رقابة حكومي بشأن محادثات بين ترامب وزعيم أجنبي، وتم الكشف لاحقا أنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وطالب أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين بالكشف عن شكوى مبلغ أطلع على مجريات المحادثة.

واعتبر المحقق العام للمخابرات هذه الشكوى "عاجلة" وتتمتع بمصداقية، ولكن البيت الأبيض ووزارة العدل رفضا الكشف عن فحواها.

ولم يتضح بالضبط ما قاله ترامب، ولكن الديمقراطيين يتهمون ترامب بالتهديد بوقف المعونات العسكرية لإجبار أوكرانيا على التحقيق في مزاعم فساد ضد بايدن وابنه هانتر.

ويقر ترامب التباحث مع زيلينسكي ولكنه قال إنه كان فقط يحاول الضغط على أوروبا لزيادة مساعداتها بالتلويح بوقف المعونات العسكرية.

ما الذي قالته بيلوسي؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption بيلوسي

قالت بيلوسي إن ترامب ارتكب "خرقا للقانون"، وقالت إن ما قام به يعد "خرقا لمسؤولياته الدستورية".

وقالت بيلوسي "أقر الرئيس هذا الأسبوع بأنه طلب من الرئيس الأوكراني اتخاذ إجراءات ستكون ذات منفعة سياسية له"، مضيفة أنه "يجب محاسبة الرئيس".

كيف كان رد ترامب؟

وفي سلسلة من التغريدات قال ترامب إن الديمقراطيين "يسعون عن عمد إلى تدمير وتقويض" رحلته إلى الأمم المتحدة "بأخبار عاجلة من التفاهات".

وأضاف ترامب "أنهم حتى لم يروا تفريغا لنص المحادثة. الأمر بكامله تصيد".

وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب "إنهم سيخسرون الانتخابات وقرروا أن هذا ما يجب فعله".

وأضاف "إذا قامت بذلك، سيقولون جميعا إنه أمر إيجابي بالنسبة لي للانتخابات. ويمكنكم أيضا القول: من بحاجة لذلك؟ إنه أمر سيء للبلاد".

وتعهد ترامب بنشر نص محادثته مع الرئيس الأوكراني ليوضح أنها كانت "لائقة تماما".

تحليل لأنتوني زركر، مراسل بي بي سي لشؤون أمريكا الشمالية

ويقول أنتوني زركر، مراسل بي بي سي لشؤون أمريكا الشمالية، إنه على مدى شهور كانت سياسة قادة الديمقراطيين اللعب على جميع الأطراف، وإيهام الذين يريدون تحقيقا يهدف لعزل ترامب والذين لا يريدونه بأنهم سيحققون ما يريدون.

ويرى زركر أن تلك الاستراتيجية تشير إلى خوف بيلوسي وغيرها من أن الاتجاه صوب التحقيق بهدف العزل قد يعرض الديمقراطيين المعتدلين الذي يواجهون انتخابات صعبة عام 2020 للخطر.

ويضيف زركر أنه يبدو أن سياسة الديمقراطيين تغيرت بعد الكشف عن الاتصال بين ترامب والرئيس الأوكراني.

ويرى زركر إن الطريق بعد قرار الديمقراطيين المضي قدما في التحقيق لم يتضح بعد. فقد تعهد ترامب بكشف نص المحادثة، وهذا قد لا يكون كافيا لإثناء الديمقراطيين عن عزمهم، ولكن البيت الأبيض قد يتخذ المزيد من الإجراءات لإرضاء طلبات الكونغرس.