ترامب يدعو إلى القبض على رئيس لجنة المخابرات بتهمة "الخيانة"

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب يطالب بمواجهة مقدم البلاغ

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى القبض على رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، بتهمة الخيانة.

وقال ترامب في تغريدته إن "النائب شيف اختلق كلاما خطيرا ونسبه لي زورا في مكالمتي مع الرئيس الأوكراني، وقرأه في الكونغرس على مسامع النواب والشعب الأمريكي".

وأضاف: "لا علاقة لي بذلك الكلام مطلقا. أوقفوه بتهمة الخيانة العظمى".

وكان ترامب هاجم في سلسلة من التغريدات الديمقراطيين والشخص الذي رفع شكوى سرية ضده وطالب بمواجهته.

وجاءت تغريدات ترامب بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي في تصرفات ترامب من أجل عزله. ويتركز التحقيق على مكالمة أجراها ترامب يوم 25 يوليو/ تموز مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وكان أحد المسؤولين في المخابرات قدم بلاغا سريا ضد ترامب يوم 12 أغسطس/ آب يتهمه فيها بالضغط على الرئيس الأوكراني من أجل فتح تحقيق في نشاطات ابن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.