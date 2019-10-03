ترامب يواصل هجومه ضد الديمقراطيين في الكونغرس ويتهمهم بـ"الخيانة"

مصدر الصورة AFP Image caption شن ترامب هجوما على الديمقراطيين

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين بعد أن تعهدوا بطلب وثائق من البيت الأبيض حول تعامل الإدارة الأمريكية مع أوكرانيا وهي القضية التي يحقق فيها الكونغرس لمحاسبة ترامب تمهيدا لعزله.

واتهم ترامب الزعماء الديمقراطيين بالخداع بل ذهب إلى اتهامهم بـ"الخيانة".

ودافع الديمقراطيون عن التحقيق الذي يركز على مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني.

ماذا قال ترامب؟

وصف ترامب أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو جو بايدن ونجله هنتر بـ"الفساد الشديد".

وصب ترامب جام غضبه على رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس آدم شيف بشكل خاص، ووصفه بـ"المراوغ" وطالبه بالاستقالة وتوجيه تهمة الخيانة له.

وقال ترامب إنه "يعتقد أن شيف شارك في كتابة الشكوى الموجهة ضده بدون تقديم أدلة".

وأضاف أن هناك ضرورة لكشف هوية من قدم التقرير ضده وقال إنه يعتقد أنه "جاسوس".

ووصف عملية التحقيق بأكملها بأنها "خدعة"وجريمة لتضليل الشعب الأمريكي. وفي ذات الوقت قال ترامب إنه سيستمر في التعاون مع الكونغرس.

وأضاف ترامب أن "هناك من يعتقدون أنه عبقري وأضاف أنه سيرفع دعاوى كثيرة ضد من أثار موضوع التحقيق في القضية الروسية".

وحين حاصر مراسل رويترز بأسئلته ترامب زجره قائلا "لا تكن وقحا".

وعبر ترامب في وقت سابق عن غضبه من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، متهما الديمقراطيين "بالتركيز على تفاهات".

ما هو موضوع التحقيق؟

وينطلق التحقيق الذي قد ينتهي بطلب عزل الرئيس من شكوى قدمها شخص لم يكشف النقاب عن اسمه بخصوص مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

ويطالب ترامب في المكالمة بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن ونجله هنتر، ولم تجد أي جهة أية مخالفة ارتكبها بايدن أو نجله.

مصدر الصورة Reuters Image caption تطالب بيلوسي وشيف بإجراء تحقيق

ولاحظ الديمقراطيون أن المكالمة جرت في وقت أوقف ترامب فيه مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ويقول خصوم ترامب إنه كان بذلك يمارس ضغوطا على أوكرانيا من أجل حثها على التدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة لصالحه.

ماذا يقول الديمقراطيون؟

ويتهم الديمقراطيون البيت الأبيض بإعاقة تحقيقات الكونغرس ورفض الاستجابة لبعض المطالب.

وقال رئيس لجنة المراقبة إليجان كومينغز إنه لن يتسامح مع عرقلة البيت الأبيض وصول الوثائق المطلوبة إلى لجان التحقيق في الكونغرس.

وستطلب اللجنة المكلفة بالتحقيق وثائق تتعلق بحديث ترامب مع الرئيس الأوكراني من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني.

وانتقد شيف تعليقات الرئيس التي هاجمت من قدم التقرير حول المحادثات مع الرئيس الأوكراني، وأصدر بيانا قال فيه إن لجنته لم تتلق شكوى مقدم التقرير مقدما كما يدعي الرئيس.

حقائق حول عملية المحاسبة والعزل

توجيه لائحة الاتهام هو الخطوة الأولى من إجراء يتكون من خطوتين، فإذا أقره مجلس النواب فسيكون لزاما على مجلس الشيوخ إجراء تحقيق.

ويتطلب إجراء تصويت مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء، وهو بعيد الاحتمال في هذه الحالة بسبب وجود أغلبية للحزب الجمهوري في المجلس.

وقد خضع رئيسان للتحقيق في تاريخ الولايات المتحدة، هما بيل كلينتون وأندرو جونسون، أما الرئيس نيكسون فقد استقال قبل بدء محاسبته.