مصدر الصورة Reuters Image caption جاء الهجوم بعد يوم واحد من إضراب نفذته الشرطة

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة، بحسب تقارير إعلامية.

وأعلنت السلطات أن المهاجم يعمل في مقر الشرطة، موضحة أنه قتل بإطلاق نار في موقع الحادث.

وقد أغلقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الهجوم.

لم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تنفيذ الشرطة الفرنسية إضرابا في أنحاء البلاد احتجاجا على تزايد حوادث العنف التي تستهدف الشرطة ولارتفاع نسبة حوادث الانتحار في أوساط أفرادها.

ووقع هجوم الخميس في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في باحة مقر الشرطة الواقع بالقرب من كنيسة نوتردام.

وقد وصل وزير الداخلية كريستوف كاستنر إلى مكان الحادث.