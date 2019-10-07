مصدر الصورة PA Image caption دان توفى بعد اصطدام دراجته بسيارة تقودها زوجة دبلوماسي أمريكي في بريطانيا

طالبت الشرطة البريطانية السفارة الأمريكية في لندن بإعادة زوجة دبلوماسي أمريكي إلى البلاد للتحقيق معها بشأن حادث تصادم أسفر عن مقتل شاب بريطاني.

و كان هاري دان - البالغ من العمر 19 عاما - قد قتل في اصطدام دراجته البخارية بسيارة قرب "محطة اتصالات تابعة للقوات الجوية الأمريكية" شمال العاصمة البريطانية، لندن، فى 27 أغسطس/ آب الماضي.

وغادرت زوجة الدبلوماسي الأمريكي - آنى ساكولاس - بريطانيا مخالفة وعدها للشرطة البريطانية.

ودعا نيك أديرلي - قائد شرطة المنطقة التى وقع فيها الحادث- السفارة الأمريكية إلى نزع الحصانة الدبلوماسية عن آنى.

وقالت - شارلوت شارلز- أم الشاب المقتول إن مغادرة آنى البلاد يعد أمرا مخزيا، ودعت ساكولاس إلى العودة إلى بريطانيا للخضوع للتحقيق.

وقال - تيم دان - والد الشاب إن الأسرة تريد فقط معرفة الحقيقة.

وأضافت الأم " لا نحاول سجنها، لكن إذا خلص النظام القضائي في بريطانيا إلى أنها مذنبة وقضى بسجنها لا نستطيع الوقوف في وجه ذلك، لكننا لا نسعى إلي ذلك، نريد فقط أن نحصل على قدر من السلام الداخلي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم السبت، أن رفع الحصانة الدبلوماسية إجراء نادر ، لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حث السفارة الأمريكية على إعادة النظر في الأمر.

وبمقتضي اتفاقية فيينا عام 1961، يحظي الدبلوماسيون وعائلاتهم بحصانة من الملاحقة القضائية في الدولة المضيفة طالما ليسوا مواطنين في هذه الدولة، ويمكن رفع هذه الحصانة عنهم من جانب دولتهم الأم في ظروف معينة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حادث التصادم وقع قرب محطة اتصالات تابعة للقوات الجوية الأمريكية في بريطانيا

وكانت الخارجية الأمريكية قد أقرت بأن سيارة يقودها الدبلوماسي الأمريكي وزوجته في المملكة المتحدة ، طرف في الحادث الذى اسفر عن مقتل الشاب البريطاني.

وقالت إن هناك مشاورات مع المسؤولين البريطانيين بهذا الشأن، وأبدى المسؤولون الأمريكيون تعاطفهم مع عائلة دان.

وأضافت الخارجية الأمريكية "أى مطالب برفع الحصانة عن دبلوماسيينا أو عائلاتهم في الخارج، يتم النظر فيه بتمحيص من جانب مسؤولين رفيعي المستوى".