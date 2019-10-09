مصدر الصورة AFP Image caption الشرطة أعلنت عن مقتل شخصين في الحادث

قتل شخصان، على الأقل، في حادث إطلاق نار في مدينة هال، شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أحد الأشخاص، لكن يعتقد أن مشتبهين آخرين غادروا الموقع في سيارة.

ووقع الحادث في منطقة "بولوس"، وأفاد شهود عيان أنهم رأوا مسلحا يرتدي زيا شبه عسكري ويحمل عدة قطع سلاح.

وبحسب ما نقلته محطة "أن تي في" التلفزيونية عن شاهد عيان فإن المسلح أطلق النار باتجاه مطعم كباب.

وقال شاهد عيان لمراسل تلفزيوني "توجه الرجل إلى مطعم الكباب، ألقى بشيء يشبه القنبلة ، لكنها لم تنفجر، ثم أطلق النار من بندقية. أعتقد أن الشخص الذي كان خلفي قد قتل. اختبأت داخل المرحاض".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن إطلاق نار وقع بالقرب من كنيس يهودي في هال، لكن لم يرد تأكيد لهذه الأنباء.

وقال أحد شهود العيان إن المهاجم ألقى قنبلة يدوية باتجاه مقبرة.

ونبهت الشرطة السكان في بلدة لاندسبيرغ القريبة من بلدة بولوس حيث وقع الهجوم إلى ضرورة توخي الحذر.

وطلبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم بينما تبحث عن المهاجمين.