تسبب إعصار هاغيبيس في فيضانات مدمرة وانزلاقات للتربة في مناطق واسعة من اليابان. وتعني كلمة هاغيبيس "السرعة" في لغة الفلبين تالاغو. وهذا أقوى إعصار يضرب اليابان منذ 60 عاما. وبدأ في شبه جزيرة إيزو جنوب غربي طوكيو، ثم امتد إلى السواحل الشرقية للبلاد. وأثر الإعصار على مباريات كأس العالم للرغبي وعلى سباق السيارات فرميولا وان.