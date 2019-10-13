بالصور: الدمار الذي تسبب فيه إعصار هاغيبيس في اليابان

  • 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

أقوى إعصار يضرب اليابان منذ 60 عاما ويتسبب في دمار واسع واضطراب في حركة المواصلات، ويؤثر على مباريات كأس العالم للرغبي، وسباق السيارات فورميولا وان.

  • إعصار Reuters

    تسبب إعصار هاغيبيس في فيضانات مدمرة وانزلاقات للتربة في مناطق واسعة من اليابان. وتعني كلمة هاغيبيس "السرعة" في لغة الفلبين تالاغو. وهذا أقوى إعصار يضرب اليابان منذ 60 عاما. وبدأ في شبه جزيرة إيزو جنوب غربي طوكيو، ثم امتد إلى السواحل الشرقية للبلاد. وأثر الإعصار على مباريات كأس العالم للرغبي وعلى سباق السيارات فرميولا وان.

  • إعصار EPA

    أدى تساقط كميات هائلة من الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار من بينها نهر أراكاوا

  • إعصار Reuters

    انهار جسر للسكة الحديدية على نهر تشيكوما

  • إعصار Getty Images

    سكان كاوازاكي وحملة تنظيف كبيرة في بيوتهم من الأوحال بعد تراجع مياه الفيضانات

  • إعصار Reuters

    أحصت السلطات اليابانية عشرات القتلى والمفقودين في الإعصار ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا آخرين محتملين في الأحياء المنكوبة

  • إعصار EPA

    تهاطل الأمطار الغزيرة أعاق عودة الناس إلى بيوتهم

  • إعصار PA Media

    أحوال الطقس عطلت حركة المواصلات في البلاد، وأدت إلى إلغاء الرحلات من وإلى المناطق المنكوبة

  • إعصار AFP

    الكثيرون أخذوا احتياطات لحماية بيوتهم ومتاجرهم من الفيضانات

  • إعصار Kyodo/via REUTERS

    فرق الإنقاذ شوهدت وهي تجوب شوارع المدن المنكوبة.

  • إعصار AFP

    عائلات نقلت من بيوتها إلى مراكز رياضية للجوء بها خوفا من الفيضانات

  • إعصار EPA

    المقيمون بالفنادق اضطروا أيضا إلى الاحتماء من الفيضانات

  • إعصار EPA

    الطرق والشوارع غارقة في الأوحال

  • إعصار Reuters

    السيول حاصرت السكان في بيوتهم ومتاجرهم

  • إعصار EPA

    قوة الرياح أدت إلى انهيار بيوت وسقوط أعمدة كهربائية في مقاطعة تشيبا شرقي طوكيو

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