بالصور: الدمار الذي تسبب فيه إعصار هاغيبيس في اليابان
أقوى إعصار يضرب اليابان منذ 60 عاما ويتسبب في دمار واسع واضطراب في حركة المواصلات، ويؤثر على مباريات كأس العالم للرغبي، وسباق السيارات فورميولا وان.
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Reuters
تسبب إعصار هاغيبيس في فيضانات مدمرة وانزلاقات للتربة في مناطق واسعة من اليابان. وتعني كلمة هاغيبيس "السرعة" في لغة الفلبين تالاغو. وهذا أقوى إعصار يضرب اليابان منذ 60 عاما. وبدأ في شبه جزيرة إيزو جنوب غربي طوكيو، ثم امتد إلى السواحل الشرقية للبلاد. وأثر الإعصار على مباريات كأس العالم للرغبي وعلى سباق السيارات فرميولا وان.
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EPA
أدى تساقط كميات هائلة من الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار من بينها نهر أراكاوا
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Reuters
انهار جسر للسكة الحديدية على نهر تشيكوما
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Getty Images
سكان كاوازاكي وحملة تنظيف كبيرة في بيوتهم من الأوحال بعد تراجع مياه الفيضانات
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Reuters
أحصت السلطات اليابانية عشرات القتلى والمفقودين في الإعصار ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا آخرين محتملين في الأحياء المنكوبة
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EPA
تهاطل الأمطار الغزيرة أعاق عودة الناس إلى بيوتهم
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PA Media
أحوال الطقس عطلت حركة المواصلات في البلاد، وأدت إلى إلغاء الرحلات من وإلى المناطق المنكوبة
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AFP
الكثيرون أخذوا احتياطات لحماية بيوتهم ومتاجرهم من الفيضانات
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Kyodo/via REUTERS
فرق الإنقاذ شوهدت وهي تجوب شوارع المدن المنكوبة.
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AFP
عائلات نقلت من بيوتها إلى مراكز رياضية للجوء بها خوفا من الفيضانات
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EPA
المقيمون بالفنادق اضطروا أيضا إلى الاحتماء من الفيضانات
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EPA
الطرق والشوارع غارقة في الأوحال
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Reuters
السيول حاصرت السكان في بيوتهم ومتاجرهم
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EPA
قوة الرياح أدت إلى انهيار بيوت وسقوط أعمدة كهربائية في مقاطعة تشيبا شرقي طوكيو
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