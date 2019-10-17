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ألقي القبض على أكثر من 300 شخص في 38 دولة، منها السعودية والإمارات، إثر سقوط إحدى أكبر شبكات الإنترنت التي تروج للمواد الإباحية التي تستغل الأطفال جنسيا، بحسب محققين.

وكان الموقع يحتوي على أكثر من 200 ألف من مقاطع الفيديو خضعت للتنزيل أكثر من مليون مرة.

وحجب الموقع في العام الماضي بعد اكتشاف وجوده عبر تحقيق بريطاني في حادث اعتداء جنسي على طفل.

لكن مسؤولين كشفوا يوم أمس الأربعاء عن إلقاء القبض على 337 مشتبها في استخدامهم للموقع في 38 دولة.

وكشف مسؤولون أمريكيون عن تسعة اتهامات وُجهّت ضد صاحب الموقع يونغ وو سون، 23 عاما، من كوريا الجنوبية - والذي يقبع حاليا في السجن.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أنه قد ألقي القبض على متهمين في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا وأمريكا وكوريا الجنوبية وألمانيا وإسبانيا والسعودية والإمارات والتشيك وكندا وغيرها.

وكان موقع يحمل اسم Welcome to Video يُدار من كوريا الجنوبية ويزخر بنحو ثمانية تريليون بايت كافية لملء مئات أو حتى آلاف الساعات من مقاطع الفيديو التي تعرض استغلالا جنسيا للأطفال.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إن الموقع كان "من أوائل المواقع التي عرضت مقاطع فيديو مقززة للبيع باستخدام عملة البيتكوين المشفرة".

وأُسقط الموقع على أيدي فرقة عمل دولية ضمّت وكالات من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا بعد أن ظلت تعمل لثلاث سنوات.

وانكشف أمر الموقع أثناء تحقيق مع ماثيو فولدر من إنجلترا والذي كان متهما بالميل الجنسي للأطفال وحُكم عليه بالسجن 25 عاما لنشر مقاطع فيديو وصورا تعرض استغلالا جنسيا للأطفال على ذاك الموقع.

وفي المملكة المتحدة أدانت التحقيقات سبعة رجال بينهم كايل فوكس الذي حوكم بالسجن 22 عاما في مارس/آذار الماضي لاغتصابه طفلا في سن خمس سنوات. وكان فوكس قد ظهر في فيديو على الموقع وهو يعتدي جنسيا على طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وتم تحديد هوية عدد من المشتبه بهم بعد أن تعقبت وكالات مكافحة الجريمة عمليات التحويل المالية بالعملة المشفرة عبر الموقع.

ويواصل الفريق تعقب أطفال آخرين شوهدوا في مقاطع الفيديو، كما تم إنقاذ 23 طفلا من عمليات اعتداء جنسي.

وتقول نيكي هولاند من مكتب التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إن "المعتدين جنسيا على الأطفال في مقاطع الفيديو التي ينشرها موقع الإنترنت المظلم لا يمكنهم الاختباء من أجهزة إنفاذ القانون؛ إنهم ليسوا مستترين ولا آمنين كما يظنون".