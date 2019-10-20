مدرسة هندية تكافح الغش بصناديق على رؤوس الطلاب

مصدر الصورة ANI Image caption أثارت الصور جدلا وسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

اعتذر مسؤول في مدرسة هندية بعدما انتشرت على نطاق واسع مجموعة من الصور تظهر طلابا رؤوسهم مغطاة بصناديق من الورق المقوى.

والتقطت الصور أثناء امتحان في مادة الكيمياء في مدرسة بولاية كارناتاكا.

وأظهرت الصور الطلاب وعلى رؤوسهم صناديق مفتوحة من جانب واحد، وذلك لمنعهم من الغش.

وتحدث مسؤول بالمدرسة، يُدعى إم بي ساتيش، علنا عن الواقعة، حيث اعتذر لمسؤولي المقاطعة عنها.

وقال ساتيش لبي بي سي إنه يعرب عن أسفه لمحاولته استخدام طريقة غير مألوفة لمكافحة الغش.

وأضاف أن المدرسة طبقت الإجراء فقط على "أساس تجريبي" بعدما علمت بتطبيقه في أماكن أخرى.

مصدر الصورة ANI Image caption قال مسؤول بالمدرسة إنه سمع عن تطبيق الفكرة في مومباي

كما أصر المسؤول على أن الإجراء طُبق بموافقة الطلاب، الذين أحضروا صناديقهم الخاصة.

وقال: "لم يكن هناك إجبار من أي نوع، ويمكنك أن ترى في الصور أن بعض الطلاب لم يرتدونها".

وأضاف: "قام بعض الطلاب ممن ارتدوا الصناديق بإزالتها بعد 15 دقيقة، والبعض الآخر بعد 20 دقيقة، وطلبنا نحن أنفسنا إزالتها بعد ساعة واحدة".

وتشير أنباء إلى أن مسؤولين إقليميين هرعوا إلى المدرسة لتقديم شكوى بمجرد اطلاعهم على الصور.

ووصف إس سي بيرجاد، نائب مدير المجلس المحلي للتعليم قبل الجامعي، الإجراء بأنه "غير إنساني".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عنه قوله "عندما تلقيت رسالة بشأن ذلك، ذهبت على الفور إلى المدرسة وأمرت الإدارة بوقف هذا الإجراء، وأصدرت أيضا إنذارا لإدارة المدرسة، وأفكر في اتخاذ إجراء تأديبي ضدهم لتطبيقهم هذه الفكرة".

وقال مسؤولو المدرسة إنهم توقفوا عن تطبيق هذا الإجراء، ويتعاونون مع توجيهات المجلس.