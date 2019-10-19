قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه سيمضي قدما في استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من خسارته التصويت في مجلس العموم.

وأضاف أنه سيدرج التشريعات المطلوبة لتمرير اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

ولكنه سيكون مجبرا على توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل الخروج إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول بعدما صوت النواب على تعديل يستبعد الخروج دون اتفاق.

وكان التصويت متقاربا بين الطرفين بواقع 322 صوتا مقابل 306.

وتنص اللائحة التي تقدم بها النائب المستقل، السير أوليفر ليتوين، على "تعليق التصديق" على مشروع جونسون، حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن مطالبين باستفتاء ثان على بريكست.

أما أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي فخرجوا في "مسيرة الديمقراطية" بشوارع مانشستر. .