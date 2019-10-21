الأمير هاري: سأحمى أسرتي "دوما"

مصدر الصورة Getty Images Image caption هاري وميغان

أكد الأمير هاري، دوق ساسيكس، أنه سيحمي أسرته "دوما"، مضيفا أنه لن يتم الضغط عليه حتى "ألعب اللعبة التي أدت إلى قتل أمي".

وقال الأمير هاري في وثائقي لقناة "آي تي في" إنه لا يرغب في "تكرار الماضي".

وقال زوجته ميغان، دوقة ساسيكس، إن أصدقاءها البريطانيين حذروها من الزواج من الأمير بسبب التركيز الإعلامي على العائلة المالكة.

وكان هاري وميغان قد أجريا مقابلة مع توم برادبي أثناء زيارتهما لجنوب القارة الافريقية في سبتمبر/أيلول.

وسُئل الأمير هاري إذا ما كانت زوجته ستواجه بسبب تسليط الأضواء عليها نفس الضغوط التي تعرضت لها والدته، الأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997.

وقال هاري "سأحمي اسرتي دوما، وأنا لدي الآن أسرة أعكف على حمايتها".

وأضاف "ولهذا فإن كل ما مرت به (ديانا) وكل ما حدث لها هام للغاية في كل يوم، وأنا لا أشعر بالذعر غير المبرر، ولكنني لا أود أن أكرر الماضي".

"خلاف"

وإثر تقارير إعلامية عن خلاف بين الأمير هاري ودوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كاثرين، قال هاري إنه وشقيقه الأمير وليام ينعمان "بأيام طيبة" ولكن لهما أيضا "أياما سيئة".

وأضاف "نحن أخوة. سنبقى دوما أخوة".

وقال "إننا بالتأكيد في مسارات مختلفة في الوقت الحالي ولكنني سأكون دوما بقربه إذا احتاجني وهو سيكون دوما بقربي إذا احتجته".

ووصف هاري صحته النفسية وتعامله مع الضغوط التي يواجهها في حياته بـأنها تخضع لـ "تعامل مستمر".

وقال "كنت أعتقد أنني خرجت من هذه الضغوط، ولكنها عادت فجأة، وهو أمر يجب أن أتعامل معه".

وأضاف "جزء من هذا العمل هو رسم وجه شجاع، لكن بالنسبة لي ولزوجتي، هناك الكثير من الأمور المؤلمة، خاصة إن كان معظمها غير حقيقي".

وكانت الجولة في أفريقيا أول زيارة رسمية للأمير هاري وميغان وابنهما الرضيع آرشي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هاري وميغان وابنهما آرشي

وتحدثت ميغان، التي تزوجت هاري في قلعة وندسور في مايو/أيار 2018، وأنجبت ابنهما هذا العام، عن تجربتها كعضو جديد في العائلة المالكة.

وقالت ميغان، الأمريكية المولد والممثلة السابقة، إن التأقلم على الحياة في الملكية كان "صعبا"، مضيفة أنها لم تكن مستعدة لحجم الضغط الإعلامي وتتبع الصحف الصفراء لها.

وأضافت "عندما قابلت هاري، الذي أصبح الآن زوجي، كان أصدقائي سعداء لأنني كنت سعيدة".

وقالت "ولكن أصدقائي البريطانيين قالوا لي: نحن على ثقة أنه شخص عظيم، ولكن لا يجب أن تتزوجيه لأن الصحف البريطانية ستدمر حياتك".

وقالت ميغان للبرنامج إن شهور الحمل ثم الأمومة أمر شاق في ظل المتابعة المركزة من الصحف.