العثور على 39 جثة في شاحنة بمقاطعة اسيكس البريطانية

مصدر الصورة Google Image caption الشرطة طوقت المنطقة التي عثر فيها على الشاحنة

عثر على 39 جثة في حاوية شاحنة في مقاطعة اسيكس البريطانية.

واستدعت خدمة الإسعاف الشرطة قبل الساعة 01:40 بعد منتصف الليل، وعقب اكتشاف الشاحنة في المجمع الصناعي في إيسترن أفينيو في مدينة ووترغليد بالمقاطعة.

وقبضت الشرطة على سائق الشاحنة، البالغ من العمر 25 عاما، والمنحدر من أيرلندا الشمالية، لاشتباه بأنه قاتل.

وقالت شرطة اسيكس إن الشاحنة كانت آتية من بلغاريا، وإنها دخلت بريطانيا عن طريق هوليهيد في أنغليسي يوم السبت.

وتشير مؤشرات أولية إلى أن 38 شخصا وصبيا لقوا حتفهم، بحسب ما قالته الشرطة.

أحدث التطورات:

قال الضابط أندرو مارينر إن الضباط كانوا يحاولون تحديد هوية الضحايا، لكنهم توقعوا أنها "عملية ستتسغرق وقتا".

وأضاف: "قبضنا على سائق الشاحنة، لصلته بالحادثة، وهو لا يزال قيد الاعتقال لدى الشرطة، مع مواصلة التحقيق".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إن "الحادثة المأساوية أفزعته".

وأضاف: "أتابع التطورات أولا بأول، ووزارة الداخلية تعمل حاليا مع شرطة اسيكس لمعرفة ما حدث بالضبط. وتعاطفي مع من فقدوا حياتهم، أو محبيهم".

"مثير للغثيان"

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل إن "الحادثة المأساوية الفظيعة صدمتها وأحزنتها".

وقالت جاكي دويل-برايس عضوة البرلمان إن الخبر "مثير للغثيان".

وكتبت على تويتر تقول: "إن الاتجار بالبشر عمل خطير حقير" مضيفة أنها تأمل في أن تستطيع شرطة اسيكس "تقديم القتلة إلى العدالة".

وقال غلين فريلاند، الذي يعمل في شركة لقطع الغيار، قريبة من المنطقة التي عثر فيها على الجثث، إن العاملين في الشركة لم يتمكنوا الوصول إلى مبنى الشركة في ايسترن أفتيو.

وأضاف: "كان المدير متوجها إلى العمل في الصباح، ووجدت المنطقة مطوقة، ونقلنا إلى منطقة أخرى".

وقد عثر في يونيو/حزيران عام 2000 على جثث 58 مهاجرا صينيا في مؤخرة شاحنة في دوفر. وسجن سائق الشاحنة الهولندي في العام التالي للحادثة بعد إدانته بالقتل غير العمد.