ملك تايلاند يقيل مسؤولين بسبب سلوكهم "الشرير للغاية"

مصدر الصورة Reuters Image caption يمارس الملك واشيرالونغكون سلطاته بطريقة أكثر مباشرة مقارنة بوالده

أقال ملك تايلاند، واشيرالونغكون، ستة مسؤولين بسبب سلوك وُصف بأنه "شرير للغاية"، بعد أيام فقط من تجريد الملك رفيقته من ألقابها ورتبها الملكية بسبب "سوء السلوك وعدم الولاء للملك".

ومن بين المسؤولين الستة المقالين سيدة ومسؤول كبير بالشرطة واثنان من الحرس الملكي.

ووجهت إليهم تهمة "استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب لآخرين".

وكان الملك قد جرد يوم الاثنين رفيقته، سينينات ونغواشيراباك، من رتبتها وألقابها.

وأشارت أنباء إلى أن ساكولكيت شانترا، وهو ضابط برتبة فريق في الشرطة، ويعمل في مكتب شؤون العائلة الملكية، من بين الأشخاص الذين أقيلوا من مناصبهم.

وقال بيان في الجريدة الملكية: "لقد خالفوا بشدة السلوك الانضباطي لصالح أفعالهم الشريرة من خلال استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب لآخرين".

وأضاف: "كما أنهم لم يلتزموا باللوائح الملكية، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للشؤون الملكية".

مصدر الصورة Reuters Image caption الملك ورفيقته في القصر الملكي في بانكوك

وتأتي إقالة المسؤولين الستة بعد قرار الملك المفاجىء بتجريد الملك رفيقته من ألقابها بعد أشهر قليلة من منحها الأوسمة.

وعوقبت سنينات، البالغة من العمر 34 عاما، بسبب محاولتها الارتقاء بنفسها إلى "نفس رتبة الملكة".

ويحظر قانون العيب في الذات الملكية في تايلاند أي انتقاد للنظام الملكي ويفرض عقوبة السجن المشدد.