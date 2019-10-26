مصدر الصورة Getty Images Image caption نانامال (أقصى اليمين) كانت تظهر دائما وهي ترتدي الساري الوردي حتى أصبح جزءا من شهرتها

توفيت أكبر مدربة وداعمة لليوغا في الهند، في نانامال، في منزلها في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

واستمرت نانامال في تدريب مئات التلاميذ يوميا قبل أشهر قليلة من وفاتها عن 99 عاما.

ولدت نانامال لأسرة من المزارعين، وتعلمت اليوغا على يد والدها.

وأجادت أكثر من 50 تمرينا ووضعا لليوغا، ودربت أكثر من مليون من طلابها، وأصبح المئات منهم مدربين في مختلف بلدان العالم.

Image caption نانامال حصلت على أحد أرفع الأوسمة الشرفية في الهند

وعُرفت نانامال باسم "جدة اليوغا"، وحصلت على وسام بادما شري، أحد أرفع الأوسمة الشرفية في الهند.

وكانت شخصية مشهورة على موقع يوتيوب في السنوات الأخيرة من حياتها، إذ استمرت في استعراض تدريبات اليوغا المذهلة وهي ترتدي الساري الوردي الذي أصبح جزءا من شهرتها.

وذكرت أسرتها لوسائل إعلام هندية نقلا عن أسرتها أنها سقطت من سريرها قبل أسبوع، تدهورت صحتها منذ ذلك الحين.

وسجلت بي بي سي حوارا مع نانامال عام 2017، أرجعت فيه سر صحتها الجيدة إلى الالتزام بتدريبات اليوغا يوميا.

وقالت: "عندما الصحة تصبح أولوية بالنسبة لك، يمكن تحقيق كل شيء".