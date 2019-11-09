بالصور:سيول تضرب مناطق في شمال إنجلترا
شهدت مناطق في شمال إنجلترا هطول أمطار غزيرة على مدى 24 ساعة تعادل كمية أمطار شهر كامل، على نحو اضطُرّ معه كثيرون إلى النزوح من منازلهم.
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Alamy
وورك سوب، نوتنغهام شاير
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Alamy
في منطقة وورك سوب، تلقى قاطنو 25 منزلا نصائح بالنزوح عن منازلهم بعد اجتياح المياه مناطق في قلب المدينة.
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Reuters
بعض السكان في منطقة روثرهام تلقوا نصائح بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج ما لم تطلب منهم خدمات الطوارئ ذلك. ونُقل بعضهم إلى مناطق آمنة على متن قوارب.
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AFP
منطقة روثرهام
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AFP
مياه الأمطار تغطي قضبان القطارات في محطة روثرهام المركزية.
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Getty Images
مياه الأمطار تجتاح بعض المحال التجارية في روثرهام.
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BBC
خطوط السكك الحديدية حول ستاد نيويورك في منطقة روثرهام أُغلقت جراء مياه الأمطار.
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BBC
دَربي شاير، وسط إنجلترا
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BBC
في مدينة دَربي شاير، سجل منسوب المياه في نهر ديرونت بمنطقة شاتسورث مستويات لم يسجلها من قبل، واستعان عمال البلدية بأكياس الرمل للحيلولة دون تسرّب مياه النهر إلى منطقتي "ماتلوك"، و"ماتلوك باث" حيث يرتفع منسوب النهر بشكل خطير.
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PA Media
ضفاف نهر ديرونت تضيق بمياهه في منطقة بيلبر في مدينة دَربي شاير.
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PA Media
ضفاف نهر ديرونت تضيق بمياهه في منطقة بيلبر في مدينة دَربي شاير.
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PA Media
شيفيلد
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LUKE TURNER
بُعيد منتصف الليل، أعلن مجلس مدينة شيفيلد حالة طوارئ رئيسية، قائلا إن المياه فاضت على ضفة نهر "دون" واجتازت حواجزه. وأمضى العشرات من الناس ساعات الليل في مركز تسوق في شيفيلد بعد أن فاضت شوارع المدينة بمياه الأمطار الغزيرة.
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LUKE TURNER
تمدد البعض على أرائك وكراسي في مركز تسوق ميدوهول، بينما حاول آخرون قضاء ليلتهم في السيارات.
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Getty Images
سجلت مياه نهر دون أعلى منسوب لها على الإطلاق، متخطية 6.3 أمتار، أعلى مما سجلته في فيضانها عام 2007.
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AFP
دونكاستر، ساوث يوركشاير
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Getty Images
مياه نهر دون توشك على الخروج عن ضفافه في منطقة "بارنبي دون"، على مقربة من دونكاستر.
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