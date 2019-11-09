بالصور:سيول تضرب مناطق في شمال إنجلترا

  • 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

شهدت مناطق في شمال إنجلترا هطول أمطار غزيرة على مدى 24 ساعة تعادل كمية أمطار شهر كامل، على نحو اضطُرّ معه كثيرون إلى النزوح من منازلهم.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا Alamy

    وورك سوب، نوتنغهام شاير

  • أمطار غزيرة تضرب مناطق في شمالي إنجلترا Alamy

    في منطقة وورك سوب، تلقى قاطنو 25 منزلا نصائح بالنزوح عن منازلهم بعد اجتياح المياه مناطق في قلب المدينة.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا Reuters

    بعض السكان في منطقة روثرهام تلقوا نصائح بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج ما لم تطلب منهم خدمات الطوارئ ذلك. ونُقل بعضهم إلى مناطق آمنة على متن قوارب.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا AFP

    منطقة روثرهام

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا AFP

    مياه الأمطار تغطي قضبان القطارات في محطة روثرهام المركزية.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا Getty Images

    مياه الأمطار تجتاح بعض المحال التجارية في روثرهام.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا BBC

    خطوط السكك الحديدية حول ستاد نيويورك في منطقة روثرهام أُغلقت جراء مياه الأمطار.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا BBC

    دَربي شاير، وسط إنجلترا

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا BBC

    في مدينة دَربي شاير، سجل منسوب المياه في نهر ديرونت بمنطقة شاتسورث مستويات لم يسجلها من قبل، واستعان عمال البلدية بأكياس الرمل للحيلولة دون تسرّب مياه النهر إلى منطقتي "ماتلوك"، و"ماتلوك باث" حيث يرتفع منسوب النهر بشكل خطير.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا PA Media

    ضفاف نهر ديرونت تضيق بمياهه في منطقة بيلبر في مدينة دَربي شاير.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا PA Media

    ضفاف نهر ديرونت تضيق بمياهه في منطقة بيلبر في مدينة دَربي شاير.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا PA Media

    شيفيلد

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا LUKE TURNER

    بُعيد منتصف الليل، أعلن مجلس مدينة شيفيلد حالة طوارئ رئيسية، قائلا إن المياه فاضت على ضفة نهر "دون" واجتازت حواجزه. وأمضى العشرات من الناس ساعات الليل في مركز تسوق في شيفيلد بعد أن فاضت شوارع المدينة بمياه الأمطار الغزيرة.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا LUKE TURNER

    تمدد البعض على أرائك وكراسي في مركز تسوق ميدوهول، بينما حاول آخرون قضاء ليلتهم في السيارات.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا Getty Images

    سجلت مياه نهر دون أعلى منسوب لها على الإطلاق، متخطية 6.3 أمتار، أعلى مما سجلته في فيضانها عام 2007.

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا AFP

    دونكاستر، ساوث يوركشاير

  • أمطار غزيرة تضرب أجزاء في شمالي إنجلترا Getty Images

    مياه نهر دون توشك على الخروج عن ضفافه في منطقة "بارنبي دون"، على مقربة من دونكاستر.

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