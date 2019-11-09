بالصور:سيول تضرب مناطق في شمال إنجلترا

في مدينة دَربي شاير، سجل منسوب المياه في نهر ديرونت بمنطقة شاتسورث مستويات لم يسجلها من قبل، واستعان عمال البلدية بأكياس الرمل للحيلولة دون تسرّب مياه النهر إلى منطقتي "ماتلوك"، و"ماتلوك باث" حيث يرتفع منسوب النهر بشكل خطير.