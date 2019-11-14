مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب ينفي جميع التهم الموجهة له

قال دبلوماسي أمريكي كبير في جلسات الاستماع بالتحقيقات التي تمهد لعزل الرئيس، دونالد ترامب، إن الرئيس استفسر مباشرة عن التحقيق الأوكراني المتعلق بمنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وكان السفير الأمريكي بالنيابة في أوكرانيا، بيل تيلور، قال في وقت سابق إن أحد موظفي السفارة علم أن ترامب كان مهتما بتحريك التحقيق مع بايدن.

وتحدث هذه المرة في جلسة علنية خاصة بإجراءات محاسبة ترامب.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه لا يتذكر حديثه عن التحقيق الأوكراني.

ويتهم ترامب بأنه "أوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا من أجل الضغط عليها لفتح تحقيق بتهم الفساد مع بايدن" الذي يعد من أوفر المرشحين في الحزب الديمقراطي حظا لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينفي ترامب مخالفة القانون، ويصف محاولة عزله بأنها "استهداف لشخصه".

ما الذي يعتقد أن ترامب طلبه من أوكرانيا؟

قال تيلور في إفادته إن أحد الموظفين في السفارة سمع مكالمة هاتفية استفسر فيها ترامب عن "التحقيق" الأوكراني مع بايدن.

وجرت المكالمة مع غوردن سوندلاند، سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتقد أنه قال للرئيس إن "الأوكرانيين مستعدون للمضي قدما".

وعندما سأل الموظف سوندلاند عن موقف ترامب من أوكرانيا، حسب تيلور، رد سوندلاند بأنه "مهتم أكثر بالتحقيق".

ولكن ترامب قال عن سوندلاند هذا الشهر إنه "يكاد لا يعرف الرجل". وأضاف: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر، هذه أول مرة أسمع به".

وقال إنه يتذكر شهادة سوندلاند التي قال فيها إنه تحدث مع الرئيس "فترة قصيرة"، وقال له فيها ترامب إنه يرفض "المبادلة" تحت أي ظرف.

ولا يتذكر المكالمة الهاتفية التي تحدث عنها تيلور.

وبدأت جلسات مساءلة ترامب تمهيدا لعزله منذ شهر. ولكن جميع الجلسات كانت مغلقة وكل ما نشر عنها هو تسريبات.

وبدأت الجلسات العلنية الأربعاء، لتمكن العامة من الاستماع إلى إفادات الشهود.

مصدر الصورة AFP Image caption الجلسات العلنية بدأت الأربعاء

ما هي التهم الموجهة لترامب؟

يبحث مجلس النواب إذا كان ترامب استغل سلطة منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

أجرى ترامب في يوليو/ تموز مكالمة هاتفية طلب فيها من الرئيس الأوكراني التحقيق مع جو بايدن، الذي كان ابنه هانتر يعمل في شركة نفط أوكرانية عندما كان أبوه نائبا للرئيس السابق أوباما.

واستمع المحققون في الكونغرس إلى إفادة بأن ترامب أوف مساعدات عسكرية لأوكرانيا من أجل دفع الرئيس الأوكراني إلى فتح تحقيق مع بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية.

يمنع القانون على المترشح طلب المساعدة في الانتخابات من جهة أجنبية.

ينفي ترامب جميع التهم الموجهة له، ويصف محاولة عزله بأنها "عرض زائف".

ما هي إجراءات المحاسبة تمهيدا لعزل الرئيس؟

المحاسبة البرلمانية إجراء يقرر الكونغرس من خلاله تنحية الرئيس من منصبه. إذا أقر مجلس النواب بنود عملية المحاسبة فإن مجلس الشيوخ ملزم بإقامة محاكمة للرئيس.

تتطلب إدانة الرئيس وتنحيته تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حزب ترامب الجمهوري.

لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن تم إجراء محاكمة برلمانية لأي رئيس، باستثناء بيل كلينتون وأندرو جونسون، ولم تتم إدانتهما. أما ريتشادر نيكسون فاستقال قبل قرار عزله.