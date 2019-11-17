بريطانية أنقذت حياة زوجها مرتين بعد توقف قلبه

مصدر الصورة EAST ANGLIAN AIR AMBULANCE Image caption بول وزوجته جيل التي أنقذت حياته مرتين بإنعاش قلبه ورئتيه

أنقذت سيدة بريطانية حياة زوجها مرتين خلال 10 أيام، بعد توقف قلبه تماما من خلال تقنية الإسعافات الأولية البسيطة المعروفة بإنعاش القلب الرئوي "سي بي آر" CPR، والتي تشمل تدليك الصدر لإعادة القلب إلى العمل وإجراء التنفس الصناعي.

وأشادت هيئة الإسعاف في منطقة إيست أنجليان بشرق إنجلترا، بما قامت به جيل شاتوك، التي قالت إنها أرادت أن يتعلم المزيد من الناس كيفية إسعاف المحتاجين وتعلم تقنية إنعاش القلب الرئوي.

وأثنى الزوج بول على ما قامت به زوجته، وقال "لو لم تكن تعرف كيفية إنعاش القلب الرئوي، ما كنت على قيد الحياة اليوم".

وكشفت هيئة الإسعاف عن أن معدلات النجاة من مثل هذه الأزمات لا تزيد عن واحد من بين كل عشرة مصابين. وقالت إن بريطانيا تشهد كل عام 30 ألف حالة هبوط في الدورة الدموية جراء توقف القلب عن ضخ الدم.

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وبعد الإسعافات الأولية الناجحة التي قامت بها الزوجة تم نقل بول، 55 عاما، إلى مستشفى نورفولك ونورويتش الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

مصدر الصورة EAST ANGLIAN AIR AMBULANCE Image caption بول تعافى الآن تماما بفضل ما قامت به زوجته التي أنقذت حياته

وظل يعاني من أعراض هذا المرض لسنوات طويلة قبل الشفاء التام في يوليو/تموز 2017، وأكد أنه يشعر الآن بالراحة وبصحة جيدة وثقة مرة أخرى.

وتعلمت الزوجة جيل، 52 عاما، إسعافات إنعاش القلب والرئتين CPR من خلال دليل الفتيات، ولكنها عملت بعد ذلك في هيئة الصحة الوطنية البريطانية وتلقت تدريبات منتظمة في تقديم الإسعافات الأولية.

وقالت عن أزمة زوجها: "كانت طائرة الإسعاف الجوي مهمة للغاية لأنها وصلت مع طبيب كان قادرا على إعطاء العقاقير التي عالجت تجلط الدم وتم نقله إلى المستشفى خلال 10 دقائق".

بينما قال الزوج بول "الفضل يرجع لتصرفها السريع ثم التدخل الناجح لاحقا من الفرق الطبية التي ساهمت في إنقاذ حياتي مرتين".

وأضاف "نريد المساعدة في زيادة الوعي بمدى أهمية تعلم كيفية إنعاش القلب الرئوي CPR".