كل عام في 19 نوفمبر/تشرين الثاني يسلط العالم الضوء على الرجل ودوره الإيجابي في المجتمع، خاصة وأن الانتحار يعتبر من أكبر عوامل موت الرجال دون سن 45 بحسب الهيئة الخيرية البريطانية Calm والأسم هو اختصار لـ"الحملة ضد الحياة البائسة"(campaign against living miserably).

متى بدأ الاحتفال باليوم؟

يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني وهو اليوم الذي يتزامن مع مولد والد الدكتور جيرومي تيلوكسينغ، وهو طبيب من ترينداد وتوباغو أطلق الاحتفال بهذا اليوم في عام 1999.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم قبل يوم من الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.

ورغم الاحتفال الواسع النطاق في أنحاء العالم بهذا اليوم منذ عقدين إلا أن هناك العديد من الرجال لا يعرفون بوجود هذا اليوم أصلا، ومازال بعض المعارضين لليوم العالمي للمرأة الذي يقام في 8 مارس/ آذار يطالبون بيوم عالمي للرجل.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل إلى تسليط الضوء على دوره الإيجابي ورفع الوعي بقضايا الرجل.

ومن بين تلك القضايا الصحة العقلية ومسألة الانتحار.

مصدر الصورة NEWSCAST Image caption ارتفاع معدلات الانتحار بين الرجال

وتقول الهيئة الخيرية البريطانية Samaritans إن ثلاثة من كل أربعة من المقدمين على الانتحار هم من الرجال.

وفي أوائل العام الحالي ذكرت الإحصاءات أن الانتحار بين الرجال تراجع إلى أقل معدل له منذ أكثر من 30 عاما.

كما يتزامن اليوم العالمي للرجل مع Movember وهي حركة تشهد إطلاق الرجال لشعر الوجه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المناقشات حول الصحة العقلية للرجل ومنع الانتحار وسرطان البروستاتا والخصية.

ويقول الدكتور تيلوكسينغ: "إن الاحتفاء الدولي بالرجل جزء من ثورة حب عالمية يشارك فيها كثيرون بهدف تحسين الحياة ومداواة القلوب الجريحة والبحث عن حلول لمشاكل اجتماعية وقضايا الصحة العقلية وتعزيز الدور الإيجابي للرجل في المجتمع".

وما موضوع الاحتفال هذا العام؟

وموضوع العام الحالي هو "جعل الحياة أفضل للرجل والفتية".

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ويقول أرويك مارش، منسق الاحتفال هذا العام:"اخترنا هذا الموضوع لتسليط الضوء على نماذج إيجابية لنشر الوعي حول صحة الرجال ورفاهيتهم وتشجيع الرجال على أن يكونوا مصدر إلهام وقدوة للفتية لكسب قيم وخصائص ومسؤوليات ليكونوا رجالا مثاليين في المستقبل".

ويحتفل باليوم العالمى للرجل فى العديد من دول العالم ومنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا وجامايكا والمجر والهند وإيطاليا ونيوزيلندا والبرازيل والبرتغال وسنغافورة ومالطا وجنوب أفريقيا وغانا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا والمجر وأيرلندا وبيرو والصين وفيتنام وباكستان وجواتيمالا والدانمارك والسويد والنرويج وهولندا وجورجيا والأرجنتين والمكسيك وألمانيا والنمسا وإنجلترا واسكتلندا.

ويتضمن الاحتفال بهذا اليوم تنظيم مؤتمرات ومهرجانات وندوات وعروض ومسيرات للتعريف باليوم العالمى للرجل، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية وعرض برامج إذاعية وتليفزيونية حول الموضوع .