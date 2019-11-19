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تخلى الادعاء في السويد عن التحقيق في مزاعم بالاغتصاب ضد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج ترجع إلى عام 2010.

وكان أسانج، الذي دأب على نفي الاتهام، قد تجنب تسليمه إلى السويد لمدة سبع سنوات بعد أن طلب اللجوء السياسي في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن عام 2012.

لكن أسانج، الذي يحمل الجنسية الأسترالية والبالغ من العمر 48 عاما، أُبعد من سفارة الإكوادور في أبريل/ نيسان الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب مخالفته شروط الكفالة.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بلمارش في لندن.

وقال الادعاء السويدي في بيان إن نائب المدعي العام إيفا ماري بيرسون قررت "عدم مواصلة التحقيق بشأن جوليان أسانج".

وورد في البيان أن سبب القرار هو أن "الدليل أصبح ضعيفا بدرجة كبيرة لمرور فترة طويلة منذ الأحداث المعنية".

وأضاف الادعاء أن القرار قد اتخذ بعد استجواب 7 شهود في القضية.