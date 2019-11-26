مصدر الصورة Socialmedia-twitter Image caption لدى مايكل بلومبرغ خبرة طويلة في الأعمال والإدارة

انضم الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغإلى قائمة المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من هو بلومبرغ؟

انتُخب مايكل بلومبرغ(77 عاماً) حاكماً لنيويورك في عام 2002 بصفته مستقلاً. وخلال السنوات الماضية، تنقل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي،

وينحدر من عائلة متواضعة مادياً، إذ كان يعمل والده محاسبا ووالدته سكرتيرة، إلا أنه يعد من أغنى رجال الأعمال في مجال الإعلام في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وبلومبرغ خريج جامعة هارفارد ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. وعمل في بداياته في بنك "سالومون برازرز" في عام 1966، ثم أصبح شريكاً فيه عام 1973، لكنه انفصل عنه عام 1981.

طريق الثروة

مثّل عام 1981، نقطة التحول الأولى في صعود الملياردير الأمريكي في عالم الشهرة، عندما أسس وكالة الأنباء المالية التي تحمل اسمه وهو مديرها التنفيذي ويمتلك حالياً نحو 88 بالمئة من أسهمها.

وتقدر ثروته حالياً بخمسين مليار دولار. وعُرف بمساهماته في الأعمال الخيرية وقضايا البيئة والتغير المناخي ومكافحة انتشار السلاح بين الأفراد في البلاد.

وظل بلومبرغ في الحزب الديمقراطي حتى عام 2001 ، ثم غيّر اتجاهه السياسي وانضم للحزب الجمهوري قبل ترشحه لمنصب عمدة نيويورك في عام 2001، وبقي في المنصب ثلاث فترات متواصلة.

وخلال تلك الفترة، اتهم باستهداف الأقليات العرقية كالأفارقة والمنحدرين من أمريكا اللاتينية بعد أن سمح للشرطة بإيقاف وتفتيش من يشكون بهم، وقد اعتذر عن تلك السياسة مؤخراً.

وفي عام 2008، ترك الحزب الجمهوري ولم ينضم إلى أي حزب سياسي، وفضل أن يبقى مستقلاً.

وفي عام 2018، أعلن عن عودته إلى الحزب الديمقراطي.

ووصلت كلفة حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية المقبلة 30 مليون دولار.

دونالد ترامب يصف مرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ"الكلب"

تقرير مولر: ترامب حاول إقالة المحقق الخاص روبرت مولر

مصدر الصورة Getty Images Image caption مايكل بلومبرغ وسط مؤيديه قبيل خطابه في المركز الثقافي المسيحي في مدينة يورك17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

تصريحات

قال بلومبرغ في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "علينا أن نفوز في هذه الانتخابات ونبدأ بإعادة بناء أميركا".

وأضاف: "أخوض السباق الرئاسي لأهزم دونالد ترامب، إذ لا يمكننا تحمل تصرفاته الطائشة وغير الأخلاقية أربع سنوات أخرى".

ووصف ترامب بأنه: "يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا وفي حال فوزه بولاية أخرى، قد لا نتعافى أبدا".

وقال في حملته الدعائية إنه مؤمن بحقوق العمال، وإنه يدير أعماله على أساس قيم النزاهة والمساواة والتكافؤ.

وبلومبرغ واحد من بين 17 مرشحاً ديمقراطياً على رأسهم نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويقول محللون إن بلومبرغ قد يتمكن من استمالة بعض مؤيدي بايدن المعتدلين. ويرى آخرون أن دعمه لمكافحة الاحتباس الحراري قد يجعله منافساً قوياً لترامب.

ووعد بلومبرغ بحشد طيف واسع ومتنوع من الأمريكيين من أجل الفوز ومحاربة "تطرف ترامب".

وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي إن دخول بلومبرغ السباق الرئاسي يعني أن الساحة الديمقراطية "مخيبة".

-------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.