اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: نساء يتظاهرن حول العالم لدعم حقوقهن
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُظمت وقفات احتجاجية نسائية في عدد من دول العالم، من بينها المكسيك وإيطاليا وتركيا والسودان، للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لدعم حقوق المرأة.
-
EPA
نُظمت مظاهرات في دول عديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الاثنين، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 87 ألف امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم قُتلن في عام 2017، مضيفة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد واحدا من "انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم" ولا يزال يجري الإبلاغ عنه إلى حد كبير بسبب قضايا تشمل الإفلات من العقاب والعار.
-
Reuters
في مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية خرجت تظاهرات في الشوارع تطالب السلطات ببذل المزيد من الجهود لمكافحة ارتفاع معدلات قتل المرأة بسبب جنسها والاغتصاب في البلاد.
-
Reuters
ونُظمت احتجاجات كبيرة أخرى في جميع أنحاء دول أمريكا اللاتينية، حيث تقول الأمم المتحدة إن 12 امرأة تُقتل يوميا، والصورة لمظاهرات احتجاجية في مدينة مكسيكو سيتي.
-
Reuters
خرجت تظاهرات في شوارع مدن كثيرة من دول العالم للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة، ومنها مدينة ميكسيكو سيتي المكسيكية.
-
EPA
وفي تشيلي خرجت متظاهرات إلى الشوارع وعلى أفواههن طلاء على شكل كف يد حمراء، أثناء دعوتهن لبذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة.
-
AFP
تبنت النساء في الأرجنتين أسلوبا مشابها للنساء في تشيلي، إذ غطت النساء أفواههن بطلاء على شكل كف يد باللون الأرجواني، أثناء تجمعهن أمام المؤتمر الوطني في العاصمة بوينس آيرس.
-
Reuters
خرج رجال ونساء في عاصمة أوروجواي مونتيفيديو يرتدون ملابس سوداء أثناء تنظيم مسيرة مناهضة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
-
AFP
وفي عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا، علق متظاهرون دمى حيوانات محشوة بالقطن على حبال في ذكرى نساء تعرضن لعمليات قتل.
-
AFP
جسدت مجموعة من النساء في بنما مشهدا تمثيليا بملاءات بيضاء مغطاة بدماء مزيفة لإحياء ذكرى نساء قتلن بسبب النوع.
-
Reuters
كما نُظمت احتجاجات كبيرة في دول أوروبية، والصورة في مدينة نانت الفرنسية، إذ كتبت نساء في مظاهرة مساء الاثنين "توقف" و "138" على أيديهن للتعبير عدد النساء اللائي قُتلن على أيدي شركاء حاليين أو سابقين لهن في البلاد هذا العام.
-
AFP
وفي إيطاليا أضاء مبنى مجلس الشيوخ في تورينو، والمعروف باسم قصر "ماداما" باللون الأحمر للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
-
EPA
وفي إسبانيا تظاهر الآلاف في عدة مدن للمطالبة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتشير بيانات إلى الإبلاغ عن مقتل 52 امرأة على أيدي شركائهن الحاليين أو شركائهن السابقين في البلاد منذ بداية عام 2019.
-
Getty Images
كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول التركية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والمطالبة ببذل المزيد من الجهود.
-
Getty Images
تخللت تظاهرات مدينة اسطنبول التركية اشتباكات بين بعض المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. وتقول جماعة "سنوقف قتل النساء" في اسطنبول إن 300 امرأة قُتلت في تركيا حتى الآن هذا العام.
-
EPA
وفي مدينة بروكسل البلجيكية، وُضعت أحذية حمراء على الأرض كرمز لضحايا عمليات القتل من النساء.
-
AFP
وانضمت النساء في السودان إلى حركة التظاهرات العالمية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهتفن لـ "الحرية والسلام والعدالة" أثناء مسيرة في العاصمة الخرطوم.
معرض الصور
أفضل الصور في مسابقة كوميديا الحياة البرية 2019
- 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
من داخل العالم السري لديانة "أهل الحق" في إيران
- 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
أسبوع سادس من المظاهرات الحاشدة في العراق
- 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019