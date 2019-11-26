نُظمت مظاهرات في دول عديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الاثنين، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 87 ألف امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم قُتلن في عام 2017، مضيفة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد واحدا من "انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم" ولا يزال يجري الإبلاغ عنه إلى حد كبير بسبب قضايا تشمل الإفلات من العقاب والعار.