اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: نساء يتظاهرن حول العالم لدعم حقوقهن

  • 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُظمت وقفات احتجاجية نسائية في عدد من دول العالم، من بينها المكسيك وإيطاليا وتركيا والسودان، للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لدعم حقوق المرأة.

  • مجموعة من السيدات يشاركن في وقفة إحتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ساحة بلازا إيطاليا في مدينة سانتيغو في تشيلي. EPA

    نُظمت مظاهرات في دول عديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الاثنين، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 87 ألف امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم قُتلن في عام 2017، مضيفة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد واحدا من "انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم" ولا يزال يجري الإبلاغ عنه إلى حد كبير بسبب قضايا تشمل الإفلات من العقاب والعار.

  • متظاهرة تستهدف أحد رجال الأمن بطفاية حريق خلال احتجاجات في مدينة مكسيكو سيتي في المكسيك. Reuters

    في مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية خرجت تظاهرات في الشوارع تطالب السلطات ببذل المزيد من الجهود لمكافحة ارتفاع معدلات قتل المرأة بسبب جنسها والاغتصاب في البلاد.

  • متظاهرون يواجهون رجال الأمن خلال احتجاجات في مدينة مكسيكو سيتي في المكسيك. Reuters

    ونُظمت احتجاجات كبيرة أخرى في جميع أنحاء دول أمريكا اللاتينية، حيث تقول الأمم المتحدة إن 12 امرأة تُقتل يوميا، والصورة لمظاهرات احتجاجية في مدينة مكسيكو سيتي.

  • خرج الناس في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة، الصورة في مدينة ميكسيكو سيتي المكسيكية. Reuters

    خرجت تظاهرات في شوارع مدن كثيرة من دول العالم للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة، ومنها مدينة ميكسيكو سيتي المكسيكية.

  • وقفة احتجاجية في تشيلي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. EPA

    وفي تشيلي خرجت متظاهرات إلى الشوارع وعلى أفواههن طلاء على شكل كف يد حمراء، أثناء دعوتهن لبذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة.

  • وقفة احتجاجية في الارجنتين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. AFP

    تبنت النساء في الأرجنتين أسلوبا مشابها للنساء في تشيلي، إذ غطت النساء أفواههن بطلاء على شكل كف يد باللون الأرجواني، أثناء تجمعهن أمام المؤتمر الوطني في العاصمة بوينس آيرس.

  • مظاهرات في أوروجواي لمناهضة العنف ضد المرأة. Reuters

    خرج رجال ونساء في عاصمة أوروجواي مونتيفيديو يرتدون ملابس سوداء أثناء تنظيم مسيرة مناهضة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

  • دمى معلقة على حبال في عاصمة هندوراس لإحياء ذكرى نساء تعرضن للقتل. AFP

    وفي عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا، علق متظاهرون دمى حيوانات محشوة بالقطن على حبال في ذكرى نساء تعرضن لعمليات قتل.

  • مجموعة من النساء في بنما يقدمن مشهدا تمثيلية بملاءات بيضاء مغطاة بدماء مزيفة لإحياء ذكرى نساء قتلن بسبب النوع بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. AFP

    جسدت مجموعة من النساء في بنما مشهدا تمثيليا بملاءات بيضاء مغطاة بدماء مزيفة لإحياء ذكرى نساء قتلن بسبب النوع.

  • مظاهرات في فرنسا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. Reuters

    كما نُظمت احتجاجات كبيرة في دول أوروبية، والصورة في مدينة نانت الفرنسية، إذ كتبت نساء في مظاهرة مساء الاثنين "توقف" و "138" على أيديهن للتعبير عدد النساء اللائي قُتلن على أيدي شركاء حاليين أو سابقين لهن في البلاد هذا العام.

  • ي إيطاليا أضاء مبنى مجلس الشيوخ في تورينو، والمعروف باسم قصر "ماداما" باللون الأحمر للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. AFP

    وفي إيطاليا أضاء مبنى مجلس الشيوخ في تورينو، والمعروف باسم قصر "ماداما" باللون الأحمر للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

  • في إسبانيا تظاهر الآلاف في عدة مدن للمطالبة بالقضاء على العنف ضد المرأة. EPA

    وفي إسبانيا تظاهر الآلاف في عدة مدن للمطالبة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتشير بيانات إلى الإبلاغ عن مقتل 52 امرأة على أيدي شركائهن الحاليين أو شركائهن السابقين في البلاد منذ بداية عام 2019.

  • تظاهرة حاشدة ي مدينة اسطنبول التركية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. Getty Images

    كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول التركية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والمطالبة ببذل المزيد من الجهود.

  • اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. Getty Images

    تخللت تظاهرات مدينة اسطنبول التركية اشتباكات بين بعض المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. وتقول جماعة "سنوقف قتل النساء" في اسطنبول إن 300 امرأة قُتلت في تركيا حتى الآن هذا العام.

  • في مدينة بروكسل البلجيكية، وُضعت أحذية حمراء على الأرض كرمز لضحايا عمليات القتل من النساء بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. EPA

    وفي مدينة بروكسل البلجيكية، وُضعت أحذية حمراء على الأرض كرمز لضحايا عمليات القتل من النساء.

  • نظمت مسيرات في السودان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وهتفن لـ "الحرية والسلام والعدالة". AFP

    وانضمت النساء في السودان إلى حركة التظاهرات العالمية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهتفن لـ "الحرية والسلام والعدالة" أثناء مسيرة في العاصمة الخرطوم.

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