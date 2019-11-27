مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption التهمت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات في أستراليا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل إطفاء متطوع بتهمة تعمد إشعال حريق خلال أزمة الحرائق التي تشهدها البلاد.

ورصد أفراد الشرطة رجلا جالساً في سيارته بجوار نهر في المنطقة، ثم شاهدوا بعد وقت قصير مجموعة من الأشجار والعشب تشتعل.

وبحسب شرطة نيو ساوث ويلز، فإن "الرجل أشعل النار وغادر المنطقة قبل أن يعود لإطفاء الحريق كجزء من واجباته كرجل إطفاء متطوع".

ووجهت الشرطة 7 اتهامات مرتبطة بجرائم حرائق متعمدة للرجل البالغ 19 عاماً.

وتحقق السلطات في سلسلة من الحرائق التي يُعتقد أنها أشعلت عمداً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ولقي ستة أشخاص حتفهم ودمر أكثر من 650 منزلاً في والتهمت النيران نحو 1.7 مليون هكتار من الأراضي نتيجة حرائق الغابات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا. ولم يتهم الرجل في أي من هذه الخسائر البشرية أو المادية.

"خيانة كبيرة"

ووصفت خدمة الإطفاء ما فعله المتطوع بأنها بمثابة "خيانة كبيرة" لرجال الإطفاء الآخرين الذين يتعرضون بالفعل لضغوط هائلة.

وقال المفوض شاين فيتزسمونز اليوم الأربعاء "سيكون أعضاؤنا غاضبين بحق من أن التصرفات المزعومة لأحد الأفراد يمكن أن تشوه سمعة الكثيرين وعملهم الشاق".

وتعتبر خدمة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز نفسها أكبر خدمة لمكافحة الحرائق في العالم قائمة على المتطوعين المدربين.