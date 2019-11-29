الشرطة البريطانية تقول إنها قتلت رجلا في "حادث إرهابي" في لندن

مصدر الصورة PA Media Image caption الشرطة أخلت منطقة جسر لندن من الناس

قالت الشرطة البريطانية إنها قتلت رجلا في "حادث إرهابي" منطقة لندن بريدج أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص

وأضافت إنها تعاملت مع حادث طعن على أنها عمل إرهابي، وأن المشتبه فيه كان يرتدي حزاما متفجرا مزيفا.

وقال صحفي بي بي سي، جون ماكمانوسن إنه شاهد اشتباكات بين مجموعة من الناس فوق الجسر وسمع إطلاق نار.

وأوضح ماكمانوس أنه يعتقد أن الأمر يتعلق بشجار في الجانب الآخر من الجسر إذ ظهر مجموعة من الناس وهم يهاجمون رجلا، وبعدها حضرت الشرطة، وسُمع إطلاق نار.

وأجلت الشرطة الجسر من المشاه، وأغلقت محطة لندن بريدج، كما أعلنت هيئة المواصلات عن توقف القطارات بالمحطة.

وأظهرت صور فيديو أفراد شرطة يوجهون أسلحتهم ناحية شاحنة بيضاء فوق الجسر، وبعدها يفتشون الشاحنة.

ويقول نوا بودنر، الذي علق في مطعم في لندن بريدج أثناء الحادث، إنه شاهد الناس يسارعون بالدخول إلى المطعم ويختفون تحت الطاولات. و"طُلب منا الابتعاد عن النوافذ. وسمعنا صوت إطلاق نار".

وهرع صاحب المطعم إلى إغلاق الباب وطلب من الناس الابتعاد عن المدخل.