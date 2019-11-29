ثلاثة مصابين في حادث طعن في لاهاي بعد ساعات من حادث وسط لندن

مصدر الصورة EPA Image caption قالت الشرطة الهولندية إن البحث لا يزال جاريا عن مشتبه بهم في حادث الطعن

تعرض ثلاثة على الأقل للطعن في أحد الشوارع التجارية المكتظة بالمارة في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت الشرطة الهولندية إنها لم تقبض على أحد بعد في هذا الهجوم منذ تنفيذه في السابعة إلى ربع مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، لكنها أكدت أن البحث لا يزال جاريا.

وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لعشرات الأشخاص يحملون حقائب تسوق في يوم مزدحم في الأسواق بسبب تخفيضات "بلاك فرايداي" أثناء فرارهم من مسرح الجريمة.

ولا يزال المشهد يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بحالة المصابين والدافع وراء الهجوم.

ووقع الحادث في متجر هادسونز باي في منطقة "غروت ماركتشترات" أو ميدان التسوق الرئيسي في المدينة.

وحثت الشرطة المواطنين الذين شهدوا الحادث على التواصل مع السلطات للإدلاء بأي معلومات عن الهجوم.

كما ناشد مسؤولون في هولندا الجميع إرسال أي صور أو مقاطع فيديو لديهم إلى الشرطة.

وفي البداية، رجح الوصف الأولي للمشتبه به أن الشرطة تبحث عن رجل في مرحلة عمرية ما بين 45 و50 سنة يرتدي سترة رياضية رمادية اللون.

لكن الشرطة تراجعت فيما بعد وقالت إن هذا الوصف كان خطأ دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.