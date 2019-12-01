أيرلندا تقبض على "مجندة" سابقة بتنظيم الدولة بعد ترحيلها من تركيا

مصدر الصورة TOM CONACHY Image caption تقول ليزا إنها لم تشارك في القتال أو تدرب فتيات عليه.

ألقت السلطات في أيرلندا القبض على ليزا سميث فور وصولها إلى دبلن بعد انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية وزواجها من أحد أعضاء التنظيم.

وغادرت ليزا وابنتها تركيا بعد أن رُحلت لتصل إلى أيرلندا الأحد.

وألقت السلطات القبض على ليزا فور وصولها إلى دبلن، ومن المتوقع أن تجري الشرطة الأيرلندية مقابلة معها بشأن احتمال ارتكابها جرائم إرهابية.

كما وضعت خطط لرعاية ابنة ليزا البالغة من العمر سنتين والتي هي، رغم ميلادها في سوريا، مواطنة أيرلندية.

وليزا عضو سابق في الجيش الأيرلندي.

وقال تشارلي فلاناغان، وزير العدل الأيرلندي، في بيان رسمي بشأن ليزا : "إنها حالة حساسة، وأريد أن أؤكد للناس أن جميع الجهات المعنية تتابعها بدقة".

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ونشر التلفزيون الرسمي في أيرلندا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لليزا والشرطة بصحبتها بعد مغادرتها الطائرة سيرا على الممر في مطار دبلن.

وقالت ليزا إنها لم تشارك في القتال مع تنظيم الدولة ولم تدرب فتيات على القتال.

وقالت إن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" زاروها أكثر مرة للاستجواب علاوة، وإن عملاء المكتب أخذوا بصمات أصابعها وحمضها النووي.

وكانت ليزا تعيش مع ابنتها في مخيم للاجئين السوريين.

وقال ليو فارادكار، رئيس وزراء أيرلندا، في وقت سابق إن ليزا سوف تخضع "بالتأكيد" للتحقيق إذا عادت إلى أيرلندا.