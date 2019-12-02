مصدر الصورة Getty Images Image caption ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في جلسة استماع في مجلس النواب ضمن إجراءات مساءلة قد تفضي إلى عزله، وأنه لن يرسل أيضا أحدا يمثله.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، في خطاب أرسله إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، إنه لا يتوقع أن تتحلى جلسة الاستماع، المقررة الأربعاء، بمعايير النزاهة المطلوبة.

واتهم سيبولوني في الخطاب لجنة مجلس النواب بعدم ضمان "الإجراءات اللازمة وأسس العدالة" خلال التحقيق.

ويركز التحقيق في الكونغرس على مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب خلالها الرئيس الأمريكي إجراء تحقيق متعلق بمنافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي كان يعمل في شركة طاقة أوكرانية.

وينظر التحقيق فيما إذا كان ترامب قد استخدم التهديد بتعليق مساعدات عسكرية أمريكية للضغط على أوكرانيا كي تحقق بشأن بايدن ونجله.

وينفي الرئيس الأمريكي دوما اتهامات بارتكاب أي مخالفات.

وحث جيرولد نادلر، النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، ترامب على المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء أو "التوقف عن الشكوى من إجراءات" مساءلته.

ولم يوضح البيت الأبيض هل سيشارك ترامب إذا عقدت جلسة استماع ثانية في إطار التحقيق. وقال إنه سيرد بشكل منفصل على أي دعوة بشأن جلسة جديدة.