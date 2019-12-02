مصدر الصورة TOM CONACHY Image caption ليزا سميث قدمت بصحبة ابنتها

اعتقلت الشرطة الأيرلندية ليزا سميث، المجندة السابقة في تنظيم "الدولة الإسلامية"، بعد وصولها برفقة ابنتها إلى العاصمة دبلن.

وقد احتُجزت ليزا، المتزوجة سابقاً من أحد أفراد تنظيم "الدولة الإسلامية"، فور وصولها إلى المطار، قادمة من تركيا بعد إبعادها. وتحقق السلطات معها حول هجمات إرهابية محتملة.

واتخذت السلطات الإجراءات اللازمة لحماية ابنتها، المولودة في سوريا، والتي تحمل الجنسية الأيرلندية وتبلغ من العمر عامين.

قضية حسّاسة

وقال وزير العدل الأيرلندي، شارلي فلانجان "القضيّة حسّاسة وأريد أن أطمئن الناس بأنّ جميع أجهزة الدولة المعنيّة، تعمل عن قرب".

وكانت ليزا سميث جندية سابقة في قوات الدفاع الأيرلندية. وقد بثّت القناة الرسمية في أيرلندا على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد اعتقالها على أيدي الشرطة على مدرج المطار.

وأكّد رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، في السابق، نيّة إجراء تحقيق معها فور عودتها إلى إيرلندا. وكانت ليزا تعيش مع ابنتها في مخيّم للّاجئين السوريين.

وقالت ليزا سميث في مقابلة مع "بي بي سي"، في وقت سابق من هذا العام، إنها لم تشارك في القتال أو في تدريب فتيات على القتال. وادّعت أنها استُجوبت أكثر من مرة من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وأخذت بصماتها وعينة من حمضها النووي.