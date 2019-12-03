مصدر الصورة LILBUB.COM Image caption كانت القطة ليل بوب تعاني من تشوهات خلقية عدة

توفيت القطة ليل بوب، إحدى أكثر القطط شهرة على الإنترنت، في الثامنة من عمرها.

وأعلن مايك بريدافيسكي، مالك القطة ليل بوب، وفاة القطة للملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهرت ليل بوب بشكلها الغريب الذي يتسم بعينين منتفختين ولسان متدل. وكانت هذه القطة الضالة التي أُنقذت تعاني من عدة تشوهات خلقية أبرزها التقزم.

وقال بريدافيسكي إنها ساعدت حتى وفاتها في جمع تبرعات لصالح الأعمال الخيرية للحيوانات بلغت قيمتها 700 ألف دولار.

وأضاف: "شكلت بوب فارقا كبيرا في رعاية الحيوانات وحياة الكثير من الناس حول العالم."

واكتسبت ليل بوب سمعتها الواسعة الانتشار على الإنترنت بسبب شكلها الفريد وتقزمها الذي كان سببا في احتفاظها بحجم القطة الصغيرة طوال حياتها.

كما كان للقطة المشهورة مخلب زائد في كل قدم وذقن لا ينمو بالشكل الصحيح، علاوة على أنها بدون أسنان، مما تسبب في تدلي لسانها خارج فمها طوال الوقت.

وتبنى بريدافيسكي ليل بوب "كقزم" بعد عثور أحد أصدقائه عليها في مكان مخصص للمعدات في ولاية إنديانا.

وفي أحد اللقاءات، وصف بريدافيسكي قطته بأنها بين "أكثر أحداث الطبيعة إثارة للسعادة"، مؤكدا أنها عاشت حياة سعيدة وصحية رغم المشكلات الصحية الكثيرة التي كانت تعاني منها.

وأطلق مالك القطة المشهورة مدونة خاصة بها عبر الإنترنت باسم "تمبلر" في 2011، حققت انتشارا واسعا بعد أن احتلت صور هرته صفحة المناقشات الرئيسية على موقع "ريديت".

وأدت زيادة الاهتمام بليل بوب إلى ظهور عدة مقالات عنها ودعوات إلى ظهورها في عدد من برامج التلفزيون الأمريكية.

كما كان لبوب صفقات رعاية، وخطوط منتجات تجارية، إضافة إلى عرضها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي عبر يوتيوب وسلسلة أفلام وثائقية خاصة بها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تبنى بريدافيسكي ليل بوب رغم علمه بمشكلاتها الصحية وبدأ رحلة وصلت بها إلى الشهرة حتى توفيت في الثامنة من عمرها

واستغل مالك هذه القطة الفريدة ذيوع صيتها في جمع أموال لصالح الأعمال الخيرية للإنفاق على أنشطة تتضمن مساعدة غيرها من الهررة ذات الاحتياجات الخاصة عبر الجمعية الأمريكية لمكافحة القسوة ضد الحيوانات.

وقبل موتها، كانت ليل بوب تعاني من عدوى في العظام، وكان مالكها ينشر كل تطوراتها على حساب هرته على موقع التواصل الاجتماعي عبر إنستاغرام الذي يتابعه 2.4 مليون مستخدم.

وأعلن بريدافسكي وفاة قطته أثناء نومها صباح الأحد الماضي.

وقال مالك هذه الهرة الذائعة الصيت: "نشرت ليل بوب رسالة إصرار، وإيجابية، ومثابرة بين الناس في جميع أنحاء العالم طوال حياتها".

ونشر عشرات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة ليل بوب.

وكان من بين من تفاعلوا مع الخبر على صفحة فيسبوك الخاصة بالقطة، التي تجاوز عدد متابعيها 3 ملايين متابع، عدد من المستفيدين من التبرعات التي جُمعت باسم ليل بوب من المؤسسات الخيرية العاملة في قطاع حماية الحيوان.

وتأتي وفاة ليل بوب بعد سبعة أشهر من وفاة الهرة "غرامبي"، وهي أسطورة أخرى من القطط المشهورة على الإنترنت.