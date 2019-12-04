في اليابان.. اتصل بشركة الهاتف آلاف المرات فألقي القبض عليه

مصدر الصورة Getty Images Image caption العجوز الياباني اتصل بالشركة آلاف المرات خلال 8 أيام فقط

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عاما بعدما أجرى 24 ألف اتصال بالشركة المشغلة لهاتفه.

وقالت الشرطة إن أكيتوشي أوكاموتو، المقيم في العاصمة طوكيو، متهم حاليا بإجراء آلاف المكالمات إلى الرقم المجاني لشركة "كيه دي دي آى" في فترة 8 أيام فقط، للشكوى من انتهاك الشركة لبنود العقد المبرم معها.

وأعلنت الشركة لوسائل إعلام محلية أن أوكاموتو اعتاد الاتصال بالشركة على مدار عامين ونصف.

وأنكر أوكاموتو ارتكابه أي مخالفات أو مضايقة شركة الاتصالات، واتهمها رسميا بأنها انتهكت حقوقه وأنه "ضحية"، بحسب أقواله في محضر الشرطة.

وذكر تقرير محلي أن اتهامات أوكاموتو جاءت لأن هاتفه لم يتمكن من التقاط موجات البث الإذاعي.

وقالت شرطة العاصمة طوكيو إن أوكاموتو كان يتصل بالشركة لسببين إما إهانة العاملين بخدمة العملاء أو لطلب اعتذار رسمي من الشركة من خلال مندوب يزوره في منزله.

وذكر متحدث باسم الشركة أنه في بعض الأحيان كان يتصل بخدمة العملاء ثم يغلق الخط فورا.

وتقول الشركة إنها لم تكن ترغب في البداية في توجيه الاتهامات، لكن اتصالاته أصبحت متكررة وبدون توقف لدرجة أن الشركة لم تعد تستطيع خدمة عملاء آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية إن القبض على أوكاموتو جاء للاشتباه في "عرقلة شركة عن العمل"، وهي تهمة يمكن توجيهها ضد أشخاص في اليابان حين يجعلون من المستحيل على الشركة أن تعمل بشكل طبيعي.